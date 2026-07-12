Nessuno si spiega il contratto di Gary Trent Jr

I Milwaukee Bucks hanno rifirmato Gary Trent Jr con un contratto di quattro anni a 64 milioni di dollari tutti garantiti che ha sorpreso tutti in giro per la NBA, visto che il 27enne è reduce dalla sua peggior stagione in carriera e verrà pagato cinque volte tanto quanto guadagnato nell’ultima stagione. In molti sostengono che sia avvenuto un aggiramento del salary cap, compensando Trent per lo sconto fatto ai Bucks negli ultimi due anni

Con l’addio a Giannis Antetokounmpo, i Milwaukee Bucks si preparano ad affrontare stagioni di ricostruzione attorno ai giocatori ricevuti nello scambio con i Miami Heat e quelli appena scelti al Draft come Brayden Burries e Nate Ament. In questo scenario, ha sorpreso veramente tutti vedere un giocatore di complemento come Gary Trent Jr. non solo rifirmare con i Bucks, ma farlo con un contratto da 64 milioni di dollari complessivi (e tutti garantiti) in quattro anni. Un contratto che in termini cestistici semplicemente non si può spiegare: come scritto da diversi giornalisti su The Athletic, il rendimento di Trent è in declino ormai da diversi anni (pur avendone solo 27) sotto tutti i dati statistici, a partire dal tiro da tre punti (36%) che dovrebbe essere il suo punto di forza. Dopo essere partito titolare nelle prime 12 partite, Trent è stato messo in panchina da coach Doc Rivers e ha chiuso la stagione con meno di 20 minuti a partita di utilizzo per una squadra perdente come i Bucks dell'ultima stagione. Secondo il modello analitico di John Hollinger, il suo contratto doveva essere al minimo salariale, ma niente di più. Come è possibile allora che abbia quintuplicato il suo stipendio annuale rispetto allo scorso anno, che sia diventato il quarto giocatore più pagato della squadra e abbia ricevuto il decimo contratto più remunerativo di tutta la off-season? Approfondimento Gary Trent Jr rinnova coi Bucks: tutte le firme

La spiegazione al contratto di Grant: gli sconti degli scorsi anni Per dare una spiegazione logica a quanto accaduto bisogna tornare alle ultime due off-season, in cui Trent — rappresentato dalla Klutch Sports di Rich Paul — ha firmato due contratti consecutivi con i Bucks. Nell’estate del 2024, dopo due anni e mezzo a Toronto a oltre 17 punti di media, ha firmato un annuale al minimo da 2.6 milioni per potersi riunire a Damian Lillard (con cui aveva giocato a Portland a inizio carriera), finendo la stagione da titolare. Nel 2025 avrebbe potuto "comandare" un contratto nei dintorni della mid-level exception, specialmente dopo due prestazioni sopra ai 30 punti nei playoff contro Indiana, ma decise di firmare un contratto al minimo, questa volta con un biennale da 7.6 milioni complessivi con player option per il secondo anno. Un contratto ben al di sotto del suo valore di un anno fa, e che probabilmente spiega quello firmato oggi: di fatto, i Bucks hanno compensato lo sconto fatto dodici mesi fa, anche a dispetto di una stagione in cui è andato malissimo. Approfondimento Gary Trent Jr show da tre: pareggiato Ray Allen