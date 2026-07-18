Tutti attendono di sapere quale sarà la prossima squadra di LeBron James , che alla soglia dei 42 anni è ancora il free agent più richiesto sul mercato, ma l’annuncio della sua decisione non è ancora arrivato. Leggendo tra le righe però si può intravedere un’altra notizia: la prossima potrebbe non essere l’ultima stagione del Re in carriera . Approfittando della presenza di Novak Djokovic , che a 39 anni è ancora uno dei migliori tennisti al mondo riuscendo a raggiungere la semifinale a Wimbledon poche settimane fa, James ha parlato di come spesso ai giocatori più avanti con l’età venga quasi "imposto" di ritirarsi , criticando però quella posizione. "Nello sport ci sono sempre conversazioni del tipo: 'Quando si ritirerà? Deve farlo. Ha questa età, ha quell’età'. Ma perché? Perché? Perché stiamo cercando di forzare le persone verso il ritiro quando stanno ancora performando ad alto livello? Perché stiamo cercando di forzare una narrazione del momento giusto per ritirarsi?".

James e il paragone con la musica: "Nessuno dice agli Stones di non venire nella loro città"

Parole che fanno immaginare che la prossima non sarà la sua ultima stagione della carriera, nonostante sia la 24^ in NBA, e che James ha giustificato con un paragone con la musica. "Se guardiamo gente come Bruce Springsteen e alcuni dei più grandi musicisti… i Rolling Stones sono in tour da 50, 60 anni! E nessuno dice loro: 'Ehi, non venire nella nostra città col tuo tour'. Se ci stiamo ancora dedicando al mestiere, se stiamo ancora dando tanto allo sport, se non stiamo mancando di rispetto al gioco e stiamo dando tutto ciò che abbiamo allo sport e stiamo ancora facendo guadagnare tutti, perché no? Perché non posso giocare se amo ancora quello che faccio? Sto solo cercando di spremere il più possibile da quello che mi rimane".