Nelle sue prime apparizioni pubbliche da quando ha deciso di lasciare i Lakers, LeBron James non ha rivelato quale sarà la sua prossima squadra, ma ha dichiarato che non ci vorrà ancora molto per scoprire dove andrà. "È una decisione importante, non solo per me ma per tutta la mia famiglia per capire dove passare gli ultimi anni di carriera. Ma sarà divertente ovunque io vada"

C'era molta attesa per il primo evento pubblico a cui LeBron James ha partecipato da quando ha deciso di lasciare i Los Angeles Lakers. Al Fanatics Fest di New York, il Re è salito sul palco per due eventi: il primo insieme a Tyrese Haliburton degli Indiana Pacers per il suo podcast "Mind The Game" e il secondo per il Game Plan Summit con CNBC e Boardroom — ma in nessuna delle due occasioni ha rivelato dove andrà il prossimo anno. Haliburton ci ha provato quasi subito, chiedendogli "C’è forse una decisione che deve essere ancora presa?" davanti a 5.000 persone presenti al Javits Center (tra cui anche il suo ex allenatore JJ Redick), ma James ha schivato la domanda dicendo solo "Ne abbiamo parlato pochi minuti fa nel retro" senza concedere nulla. Anzi, a un certo punto si è messo a scherzare con il pubblico quando i presenti hanno iniziato a dirgli i nomi delle squadre dove lo avrebbero voluto, e James ha colto la palla al balzo per divertirsi un po’: "Ho sentito Warriors… ho sentito Philly… Miami… Questo tizio qua davanti dice gli Yankees". Approfondimento La scelta di LeBron James è sempre più vicina

Le uniche indicazioni date da James L’unica indicazione seria che ha dato LeBron è quella delle tempistiche, dichiarando che "non vi terrò sulle spine ancora per molto" pur senza dare delle date più chiare. Rispondendo alla domanda di un giovane presente su quali fossero le sue sensazioni riguardanti la free agency, James ha risposto così: "Questa è la quarta volta nella mia carriera in cui sono free agent. È una decisione importante non solo per me, ma anche per la mia famiglia per decidere dove passare l'ultima parte della mia carriera e dove voglio trascorrere gli ultimi anni”, facendo intendere che quella in arrivo potrebbe non essere l’ultima stagione. "Ovunque io vada, farò quello che ho sempre fatto. Sono un leader nato. Cercherò di integrarmi in qualsiasi squadra in cui andrò, ma anche dare loro tutti gli strumenti e dare loro tutte le conoscenze che sono stato in grado di accumulare negli ultimi 23 anni. Conosco il gioco. Conosco i dettagli del gioco del basket". "Quindi, ovunque io vada in autunno, spero che i fan di LeBron che sono stati al mio fianco sin dal primo giorno rimangano con me" ha detto James successivamente. "Se sei un hater di LeBron, è quello che fai comunque, ma non vedo l'ora anche per loro. Sarà piuttosto divertente. Ovunque andrò, farò quello che so fare meglio". Approfondimento Futuro LeBron: l'agente delinea le destinazioni