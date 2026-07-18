Nell’ultima delle sue apparizioni pubbliche al Fanatics Fest di New York, LeBron James non ha ancora dato indicazioni sulla sua prossima destinazione, ma ha provocato la reazione entusiastica dei tifosi dei Philadelphia 76ers quando parlando di altro ha citato "Trust the Process", il celebre slogan dei Sixers dai tempi di Sam Hinkie diventato soprannome di Joel Embiid. James però ha spento subito gli entusiasmi: "Lo dico dal 2003, Embiid forse non era neanche nato"

Si sono conclusi i due giorni di incontri pubblici di LeBron James al Fanatics Fest di New York e ancora non si sa la sua prossima destinazione , anche se lui stesso ha detto che "non vi terrò sulle spine ancora per molto" e in molti all’interno della lega si attendono che la decisione venga comunicata la prossima settimana (anche perché la NBA, come ha fatto sapere Adam Silver, deve chiudere il calendario della prossima stagione). " Non abbiamo un annuncio da fare " ha detto LeBron James sorridendo sul palco per l’ultima puntata del suo show "The Shop", con ospiti speciali il tennista Novak Djokovic e il calciatore Folarin Balogun .

La frase presa al balzo dai tifosi dei 76ers

Il momento più esilarante è avvenuto quando James, parlando della voglia di competere ancora ad alto livello ha detto: "Voglio unirmi a una franchigia che condivide il mio stesso modo di pensare, cioè di allenare le abitudini che ti portano a vincere il titolo ogni singolo giorno, fidandosi del processo più di ogni altra cosa". Non appena James ha detto "trusting the process", i tifosi dei Philadelphia 76ers presenti tra i circa 5.000 spettatori sono esplosi in un applauso: "Trust The Process" è infatti lo storico motto dei tifosi dei Sixers da più di dieci anni, cioè da quando l’aggressiva strategia di tanking portata avanti dall’ex GM Sam Hinkie li portò ad avere una serie di altissime scelte al Draft, tra cui anche Joel Embiid nel 2014. Lo stesso Embiid ha poi preso come soprannome "The Process" per rappresentare quel momento così importante per i tifosi dei Sixers, che evidentemente hanno preso le parole di James come un segnale della sua preferenza per Philadelphia, una delle squadre in corsa per lui insieme a Cleveland, Miami e Golden State. James, però, ha spento subito gli entusiasmi dopo la reazione del pubblico che lo ha preso un po’ di sorpresa: "Dico 'trust the process' da quando sono stato scelto al Draft nel 2003. Non so nemmeno se Embiid fosse ancora nato" (ovviamente lo era, dato che Embiid è del 1994). L'attesa per la sua decisione è però spasmodica, e i tifosi si aggrappano a ogni appiglio per cercare di capire cosa deciderà il Re.