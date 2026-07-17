Tra le persone che attendono con ansia la decisione di LeBron James c'è anche il commissioner della NBA Adam Silver, il quale ha spiegato come la scelta del Re abbia delle ripercussioni tangibili sull’intera lega. "Le squadre e le tv mi chiamano per concludere il calendario. Ma la sua decisione ha influenza sulla settimana d’apertura, sul Natale e tutto il resto. Avrei preferito che avesse già annunciato dove andrà"

Mentre LeBron James ha fatto sapere che non ci vorrà ancora molto per sapere la sua prossima destinazione, tra le tantissime persone che attendono la decisione del Re c’è anche il commissioner della NBA Adam Silver . Non tanto per motivi cestistici, nel senso che la destinazione per lui è (quasi) indifferente, ma per meri motivi logistici : " Dobbiamo finire il calendario, e dove giocherà lui ha un impatto su come dovremo compilarlo . Per questo avrei preferito che avesse già annunciato la sua decisione " ha spiegato il commissioner parlando all’evento di CNBC insieme al giornalista Andrew Sorkin. "Influenza la settimana d’apertura della regular season, il Natale eccetera. Perciò ho bisogno che prenda una decisione ".

Silver ha rivelato che tanti partner della lega gli stanno mettendo pressione per saperlo: "Come potete immaginare, le squadre e le tv ci stanno chiamando perché tutti vogliono finalizzare il calendario e bloccare le date. Ma non ho informazioni di prima mano a riguardo: ho una mia idea, ma non è basata su cose che LeBron o Rich Paul mi hanno detto. Ci sono certe storie che preferisco rispetto ad altre dal punto di vista della lega, ma si è meritato di prendere la sua decisione con quello che ha fatto per lo sport e per la lega in generale".