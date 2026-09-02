Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Verso il Draft NBA 2027: infortunio per Brandon McCoy, stagione già finita

NBA
©Getty

Il Draft NBA 2027 perde uno dei suoi possibili protagonisti: Brandon McCoy Jr., guardia freshman di Michigan e candidato ad una chiamata in Top 20 del primo giro, salterà infatti tutta la stagione per infortunio. L’esterno si è fatto male durante un’amichevole estiva in Croazia coi Wolverines e si è procurato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro

Brutta tegola per Michigan in vista della stagione NCAA 2026-27 e importante perdita per il Draft NBA del prossimo anno. L’università campione in carica ha infatti annunciato che Brandon McCoy Jr. salterà tutto il suo primo anno al college a causa di un infortunio patito lo scorso 27 agosto in Croazia durante un’amichevole estiva dei Wolverines contro il Mega Basket, la squadra in cui l’anno passato ha militato Luigi Suigo.

 

McCoy si è procurato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro proprio nell’ultima sfide del tour estivo in Europa. L’esplosiva guardia, prospetto 5 stelle in uscita da Sierra Canyon High School, la stessa di Bronny James, era considerato un prospetto da Top 20 al Draft 2027 dai siti specializzati. Faceva inoltre parte di Team USA che ha vinto l’oro ai Mondiali Under 17 nel 2024 e Under 19 nel 2025 con AJ Dybantsa.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

NBA: Altre Notizie

Pistons-Jalen Duren: ballano 5 milioni a stagione

NBA

Prosegue lo stallo nelle trattative per il rinnovo di contratto fra Jalen Duren e i Detroit...

Paul e Westbrook, vacanze in Italia sul mega yacht

NBA

Le due leggende, che hanno appena chiuso la loro carriera NBA, stanno facendo le vacanze assieme...

Victor Oladipo ai GM NBA: "Datemi un'opportunità"

NBA

L'ex giocatore di Indiana, Oklahoma City e Miami, che non gioca in NBA dall’aprile 2023 a causa...

Towns e Hart verso l'estensione con lo sconto

NBA

Dopo non aver trattenuto Mitchell Robinson in off-season, i New York Knicks campioni in carica...

Agente Kuminga: "Jonathan il migliore agli Hawks"

NBA

L'agente di Jonathan Kuminga Aaron Turner ha detto in un podcast che il suo assistito è stato il...
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS