Il Draft NBA 2027 perde uno dei suoi possibili protagonisti: Brandon McCoy Jr., guardia freshman di Michigan e candidato ad una chiamata in Top 20 del primo giro, salterà infatti tutta la stagione per infortunio. L’esterno si è fatto male durante un’amichevole estiva in Croazia coi Wolverines e si è procurato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro

Brutta tegola per Michigan in vista della stagione NCAA 2026-27 e importante perdita per il Draft NBA del prossimo anno. L’università campione in carica ha infatti annunciato che Brandon McCoy Jr. salterà tutto il suo primo anno al college a causa di un infortunio patito lo scorso 27 agosto in Croazia durante un’amichevole estiva dei Wolverines contro il Mega Basket, la squadra in cui l’anno passato ha militato Luigi Suigo.

McCoy si è procurato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro proprio nell’ultima sfide del tour estivo in Europa. L’esplosiva guardia, prospetto 5 stelle in uscita da Sierra Canyon High School, la stessa di Bronny James, era considerato un prospetto da Top 20 al Draft 2027 dai siti specializzati. Faceva inoltre parte di Team USA che ha vinto l’oro ai Mondiali Under 17 nel 2024 e Under 19 nel 2025 con AJ Dybantsa.