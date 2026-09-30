La NBA sceglierà presto i proprietari della nuova franchigia che nascerà a Las Vegas in vista dell’espansione a 32 squadre prevista tra due anni, a partire dalla stagione 2028-29. I tre gruppi finalisti sono stati rivelati da ESPN e il prezzo è da capogiro: almeno 12-13 miliardi di dollari per la franchigia e la nuova arena, più di quanto è stato pagato per acquisire i Los Angeles Lakers nello scorso mese di agosto

Se da una parte la NBA ha gli occhi puntati sull’Europa per il lancio di NBA Europe, dall’altra nel proprio mercato domestico è l’espansione a 32 squadre prevista per il 2028-29 a tenere banco . Al momento lo scenario più caldo riguarda la nuova franchigia che nascerà a Las Vegas , e le cifre che girano sono da capogiro. Secondo quanto riportato da ESPN, ci si aspetta che il prezzo per la nuova franchigia e la nuova arena che dovrà ospitarla sia di almeno 12-13 miliardi di dollari , un prezzo superiore a quanto sono stati venduti i Los Angeles Lakers nello scorso mese di agosto e che rappresenta il record nello sport statunitense . Secondo quanto scritto da Shams Charania, ci si attende che la NBA decida nel prossimo futuro tra tre gruppi finalisti : la priorità al momento è data a chiudere la questione Las Vegas perché ci sono offerte maggiori e per procedere con la costruzione di una nuova arena, mentre a Seattle — l’altro mercato in cui la NBA vuole tornare, riportando in vita i Supersonics dopo oltre 20 anni — esiste già un palazzetto a livello NBA (la Climate Pledge Arena) e, soprattutto, è possibile che uno dei gruppi che non riuscirà ad acquisire la franchigia a Las Vegas possa unirsi alla corsa per quella a Seattle .

Chi sono i tre gruppi in corsa per la franchigia a Las Vegas

Secondo quanto riportato da ESPN, i tre gruppi finalisti per la franchigia del Nevada sono la famiglia Laurie (con Nancy Walton e Bill alla guida); Steve Apostolopoulos e Marc Lasry; e infine Bill Foley e Jerry Colangelo. Procedendo con ordine: Nancy Walton Laurie è la figlia del co-fondatore di Walmart (una celeberrima catena di ipermercati, discount e negozi di ogni genere) e suo marito Bill è l’ex proprietario dei St. Louis Blues di NHL. I due vivono già in Nevada, a Henderson nei sobborghi di Las Vegas, e secondo Forbes hanno un patrimonio di 17 miliardi di dollari.

Il secondo gruppo è formato da Steve Apostolopoulos, miliardario canadese in passato proprietario degli Washington Commander di NFL e già in trattativa nel recente passato per acquisire gli Charlotte Hornets da Michael Jordan, e Marc Lasry, recentemente co-proprietario dei Milwaukee Bucks guidandoli al titolo del 2021 prima di cedere la sua quota nel 2023.

Il terzo gruppo è quello guidato da Bill Foley, proprietario del Bournemouth nella Premier League di calcio inglese e dei Vegas Golden Knights di NHL, e Jerry Colangelo, leggendaria figura del basket statunitense degli ultimi 60 anni nonché ex proprietario dei Phoenix Suns fino al 2004 e leader di USA Basketball dal 2005 al 2021. Quest’ultimo gruppo è l’unico che ha anche presentato un nome per la squadra, che in caso di vittoria si chiamerebbe Las Vegas Jacks. Nel gruppo fanno parte anche David Levy (ex presidente di Turner Sports) e Scott Colangelo (managing partner di Prime Capital Financial), oltre alle figure cestistiche Vinny Del Negro (ex giocatore e allenatore) e Jay Williams (ex giocatore e commentatore per ESPN).