I playoff della WNBA salgono di colpi mettendo in mostra il meglio delle loro protagoniste. A prendersi la scena è stata Caitlin Clark, che ha riscattato un difficile esordio ai playoff in gara-1 contro le Las Vegas Aces mettendo in scena uno show in gara-2, guidando le sue Indiana Fever alla vittoria per 99-89. La stella della WNBA ha realizzato una doppia doppia da 14 punti e 11 assist nel solo primo tempo della sfida (non era mai successo nella storia dei playoff) e ha chiuso alla fine con 27 punti e 15 assist, aggiungendo anche 7 rimbalzi con 9/18 al tiro di cui 5/11 dalla lunga distanza nei 33 minuti in cui è rimasta in campo. Insieme a lei sono state cruciali anche Kelsey Mitchell (26 punti) e Aliyah Boston (21), mentre alle Aces non sono bastati i 31 di Jackie Young e i 22 di A'ja Wilson, protagonista anche di un acceso alterco con un tifoso di Indiana, richiedendo l’intervento di due compagne, un assistente allenatore e della sicurezza. La decisiva gara-3 si disputerà a Las Vegas nella notte tra giovedì e venerdì alle 3.00 italiane.