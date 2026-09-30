Playoff WNBA, super Caitlin Clark allunga la serie, le Liberty eliminano MinnesotaWNBA
Una super prestazione da 27 punti e 15 assist di Caitlin Clark guida le Indiana Fever al successo per 99-89 in gara-2 contro Las Vegas, forzando la "bella" in gara-3. Nell’altra gara della notte le New York Liberty hanno completato l’upset ai danni delle Minnesota Lynx, eliminando la testa di serie numero 1 del tabellone playoff
I playoff della WNBA salgono di colpi mettendo in mostra il meglio delle loro protagoniste. A prendersi la scena è stata Caitlin Clark, che ha riscattato un difficile esordio ai playoff in gara-1 contro le Las Vegas Aces mettendo in scena uno show in gara-2, guidando le sue Indiana Fever alla vittoria per 99-89. La stella della WNBA ha realizzato una doppia doppia da 14 punti e 11 assist nel solo primo tempo della sfida (non era mai successo nella storia dei playoff) e ha chiuso alla fine con 27 punti e 15 assist, aggiungendo anche 7 rimbalzi con 9/18 al tiro di cui 5/11 dalla lunga distanza nei 33 minuti in cui è rimasta in campo. Insieme a lei sono state cruciali anche Kelsey Mitchell (26 punti) e Aliyah Boston (21), mentre alle Aces non sono bastati i 31 di Jackie Young e i 22 di A'ja Wilson, protagonista anche di un acceso alterco con un tifoso di Indiana, richiedendo l’intervento di due compagne, un assistente allenatore e della sicurezza. La decisiva gara-3 si disputerà a Las Vegas nella notte tra giovedì e venerdì alle 3.00 italiane.
Le Liberty completano l'upset ai danni di Minnesota
Chi invece ha già chiuso la sua serie è New York, che ha vinto anche gara-2 per 87-71 completando un upset storico. Le Liberty sono infatti diventate la prima testa di serie numero 8 a eliminare una numero 1 ai playoff, superando le Minnesota Lynx per 87-71 davanti al proprio pubblico. A guidare le padrone di casa è stata Jonquel Jones con 21 punti e 13 rimbalzi, seguita dai 21 di Breanna Stewart e i 18 di Sabrina Ionescu, potendo così attendere la vincente della serie tra Atlanta e Washington al secondo turno. Si conclude così con una delusione la stagione delle Lynx, che non sono riuscite a capitalizzare sul miglior record della regular season, sulla presenza dell’Allenatrice dell’Anno Cheryl Reeve e della Rookie dell’Anno all’unanimità Olivia Miles (in grossa difficoltà con 5 punti e 1/8 al tiro in meno di 17 minuti).