Il giovane talento finlandese candidato ad un posto al primo giro del Draft NBA 2027 è stato protagonista di un fattaccio prima dell’estate. Secondo quarto riportato dal portale Helsingin Sanomat, Miikka Muurinen è stato multato di 872 euro per guida oltre il limite di velocità e per aver mostrato agli agenti che lo hanno fermato una patente americana scaduta nel settembre 2025

In attesa di iniziare l’avventura al college preso Arkansas University con coach John Calipari, Miikka Muurinen deve fare i conti qualche problemino fuori dal campo. Il giovane talento finlandese, classe 2007 e candidato ad un posto al primo giro del Draft NBA 2027, è stato protagonista di un fatto di guida pericolosa poco prima dell’estate.

Secondo quarto riportato dal portale Helsingin Sanomat, il prospetto messosi in mostra a Eurobasket 2025 lo scorso 11 maggio è stato multato di 872 euro per guida oltre il limite di velocità – andava a 76 chilometri orari col limite fissato a 40 - e per aver mostrato agli agenti che lo hanno fermato una patente americana scaduta nel settembre 2025. Muurinen, che aveva un passeggero con lui, non aveva alcun diritto di guidare in Finlandia ma allo stesso tempo non gli è stata inflitta alcuna sospensione della patente perché non era in possesso di un documento valido nel Paese.