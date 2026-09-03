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l'analisi

La cessione dei Lakers nasconde un nuovo equilibrio mondiale dello sport

Flavio Tranquillo

Flavio Tranquillo

La cessione dei Lakers per 12,5 miliardi è molto più di una notizia da riportare. Dentro ci sono finanza, geopolitica, soft power e sport. E anche in Europa il processo è già iniziato: il futuro dell’industria sportiva potrebbe essere molto diverso da quello che conosciamo

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