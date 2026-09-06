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NBA, Ben Simmons sembra già innamorato di Sacramento: pronto a rimanere anche in futuro

NBA

La notizia del suo ritorno in NBA dopo un anno sabbatico è ancora fresca, ma Ben Simmons pare già più che entusiasta dell'approdo a Sacramento. Secondo i rumors di mercato, infatti, l'australiano, che ha firmato un contratto annuale, sarebbe disposto a legarsi anche per il futuro ai Kings e vede in Sacramento, piccolo mercato senza eccessive pressioni mediatiche, l'ambiente ideale per rilanciare la sua carriera

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Deve ancora rimettere piede in campo, cosa non facile dopo un anno sabbatico in cui sostiene di aver recuperato dai tanti problemi fisici che lo hanno tormentato negli ultimi dieci anni, ma Ben Simmons sembra già più che entusiasta del suo approdo a Sacramento. Secondo quanto riportato dall'insider Marc Spears, infatti, l'australiano, che con i Kings ha firmato un contratto annuale da 3.5 milioni di dollari, sarebbe pronto a legare anche il suo futuro alla franchigia che lo ha appena accolto. Simmons pare considerare Sacramento, piccolo mercato nel panorama NBA e lontano dalle pressioni mediatiche di piazze come Philadelphia o Los Angeles, come l'ambiente ideale per rilanciare la sua carriera. Non solo, Simmons pare anche apprezzare particolarmente la tifoseria locale e, se la prossima stagione dovesse vederlo protagonista, lui sarebbe favorevole a fare dei Kings la sua squadra anche per gli anni a venire. 

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