La NBA ha usato la mano pesante nei confronti degli LA Clippers per il caso Kawhi Leonard , punendoli con la sottrazione di cinque prime scelte al Draft, una multa da 30 milioni di dollari e la sospensione del proprietario Steve Ballmer per un anno — pena che lui stesso ha deciso di accettare senza ricorrere alle vie legali . Ma non altrettanto è successo nei confronti del giocatore, che a fronte di un totale di 50 milioni di dollari ricevuti da sponsorizzazioni fittizie, ha dovuto pagare solamente 700.000 dollari di rimborsi che non gli spettavano . Una decisione che Danilo Gallinari non ha apprezzato: " Quei cavolo di 50 milioni, di cui ne dovrà pagare solo 700mila, secondo me li deve pagare tutti " ha detto nel suo podcast "A cresta alta" insieme al fratello Federico (membro dello staff dei Detroit Pistons) e il giornalista Simone Sandri.

Gallinari ha poi aggiunto: "[Kawhi] ha cambiato la traiettoria della mia carriera, mi ha messo nei casini mandandomi via da Los Angeles, perciò merita di pagarli tutti e 50. Per prima cosa non dovrebbe darli a me, ma darli in beneficienza. Però deve assolutamente pagarli, visto che alla fine quelli che hanno pagato siamo stati io e Shai [Gilgeous-Alexander]". Gallinari fa riferimento allo scambio del 2019 che lo ha portato, insieme al due volte MVP, agli Oklahoma City Thunder per permettere a Leonard di giocare insieme a Paul George ai Clippers. Uno scambio posto dallo stesso Kawhi come condizione per firmare con la squadra di Los Angeles. "La verità è che abbiamo preso direzioni bellissime perché ad Oklahoma City è stato un anno stupendo. Ma diciamo che il mio percorso in NBA non è dipeso da un GM o da un proprietario, come era stato con i Knicks, ma è dipeso proprio da un giocatore che ha deciso che la squadra non andava bene e che voleva altro. E grazie a queste sue parole poi dopo sono successe una serie di cose che, come vedete, non sono state molto regolari. Quindi sì, quello che vi dico è che deve pagarli tutti i 50 milioni, non solo 700mila".