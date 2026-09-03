Tutto era iniziato nell'estate del 2019, con la costosissima trade per portare a Los Angeles Paul George e quindi convincere il free agent Kawhi Leonard a firmare con i Clippers. Una scelta, quella di mettere insieme i due giocatori, che doveva aprire alla franchigia nuovi orizzonti di gloria, ma che tra delusioni sul campo e scandali lontano dal parquet si chiude ora dopo sette anni con un bilancio a dir poco disastroso

CLIPPERS: ARRIVA LA STANGATA DELLA NBA PER IL CASO LEONARD