Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

NBA, ai Clippers finisce l'era Leonard-George: il bilancio è un autentico disastro

NBA fotogallery
7 foto

Tutto era iniziato nell'estate del 2019, con la costosissima trade per portare a Los Angeles Paul George e quindi convincere il free agent Kawhi Leonard a firmare con i Clippers. Una scelta, quella di mettere insieme i due giocatori, che doveva aprire alla franchigia nuovi orizzonti di gloria, ma che tra delusioni sul campo e scandali lontano dal parquet si chiude ora dopo sette anni con un bilancio a dir poco disastroso

CLIPPERS: ARRIVA LA STANGATA DELLA NBA PER IL CASO LEONARD

ALTRE FOTOGALLERY

Caso Kawhi Leonard-Clippers: violazioni e sanzioni

NBA

L'NBA ha concluso dopo un anno l'indagine sui Los Angeles Clippers e su Kawhi Leonard, colpevoli...

9 foto

Le 5 peggiori trade degli ultimi 5 anni

NBA

L'estate ha regalato scambi clamorosi con al centro stelle di prima grandezza come Giannis...

5 foto

Una trade per far cambiare squadra a Kyrie Irving

NBA

Dopo aver saltato tutta la scorsa stagione per infortunio, Kyrie Irving sembra pronto per tornare...

7 foto

Caitlin Clark: 34 punti, 12 assist e nuovi record

NBA

Le Indiana Fever travolgono 111-91 le Connecticut Sun e arrivano alla pausa per il Mondiale di...

6 foto

Il roster dei Minnesota Timberwolves 2026-27

NBA

Gli addi a un veterano come Mike Conley, a un giocatore amatissimo come Naz Reid e a un pezzo...

17 foto

Video in evidenza

    NBA: Ultime Notizie

    Kawhi Leonard: "Mi assumo ogni responsabilità"

    NBA

    Conclusa l’indagine della NBA sui Los Angeles Clippers e su Kawhi Leonard per l’aggiramento delle...

    Caso Kawhi Leonard: stangata dell'NBA sui Clippers

    NBA

    Terminata una lunga indagine durata mesi, l’NBA ha ritenuto colpevoli i Los Angeles Clippers e...

    Muurinen multato: troppo veloce e patente scaduta

    NBA

    Il giovane talento finlandese candidato ad un posto al primo giro del Draft NBA 2027 è stato...