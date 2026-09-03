NBA, ai Clippers finisce l'era Leonard-George: il bilancio è un autentico disastro
Tutto era iniziato nell'estate del 2019, con la costosissima trade per portare a Los Angeles Paul George e quindi convincere il free agent Kawhi Leonard a firmare con i Clippers. Una scelta, quella di mettere insieme i due giocatori, che doveva aprire alla franchigia nuovi orizzonti di gloria, ma che tra delusioni sul campo e scandali lontano dal parquet si chiude ora dopo sette anni con un bilancio a dir poco disastroso
- Nell'estate del 2019 Kawhi Leonard è reduce dal titolo vinto da protagonista assoluto a Toronto e da free agent accetta di firmare con i Clippers, ma a una sola condizione: vuole Paul George come compagno. E i Clippers lo accontentano spedendo a Oklahoma City il futuro MVP Shai Gilgeous-Alexander, Danilo Gallinari, cinque prime scelte e due swap su prime scelte
- Dopo un indagine molto approfondita e durata circa un anno, la NBA punsice i Clippers, rei di aver aggirato le regole che normano il salary cap e aver di fatto fatto avere a Leonard degli introiti extra rispetto allo stipendio pagato dalla franchigia. La punizione imposta dalla lega è severissima: 30 milioni di multa, sospensione di un anno per il proprietario Steve Ballmer e per altri dirigenti e soprattutto la revoca di cinque prime scelte ai futuri Draft
- Quando nell'estate del 2019 Shai Gilgeous-Alexander passa dai Clippers ai Thunder è difficile, se non impossibile prevedere come la carriera della guardia farà sembrare ancora più disastrosa la trade. Il canadese, infatti, oltre a portare Oklahoma City al titolo nel 2025, vince due premi di MVP e pare avere davanti a sé ancora molti, molti anni ad altissimi livelli
- Nella famigerata trade dell'estate del 2019 viene coinvolto anche Danilo Gallinari, che a Oklahoma City gioca una sola stagione, ma rilancia la sua carriera che poi lo vedrà passare da Atlanta, Boston, Washington, Detroit e Milwaukee
- Con una delle scelte rivenienti dalla trade per Georige, al Draft del 2022 i Thunder scelgono Jalen Williams, co-protagonista con Gilgeous-Alexander del titolo vinto nel 2025 e All-Star che, nonostante qualche recente problema fisico, promette di avere una carriera eccezionale
- Shai Gilgeous-Alexander
- Danilo Gallinari
- 10 prime scelte al Draft
- 2 swap su prime scelte al Draft
- 30 milioni di dollari di multa
- 3 serie di playoff vinte in totale
- 1 finale della Western Conference
- 0 titoli vinti