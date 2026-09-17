L'ex capo allenatore e presidente dell'Olimpia Milano torna in America dopo 7 anni e lavorerà nello staff di Quin Snyder agli Atlanta Hawks. Ufficiale dunque il nuovo ruolo di Ettore Messina come consulente sia a livello tecnico, sia come dirigente di lunga esperienza internazionale. Messina e Snyder avevano già lavorato assieme al CSKA Mosca nel 2012-13

Ettore Messina torna in NBA dopo 7 anni, ora è ufficiale. Dopo i rumors delle ultime settimane è arrivata la conferma con il comunicato degli Atlanta Hawks sui nuovi innesti nello staff di Quin Snyder: l’ex capo allenatore e presidente dell’Olimpia Milano tra il 2019 e il 2026 lavorerà come consulente sia per la parte tecnica, sia per la parte dirigenziale, vista la sua lunga e ricca esperienza a livello internazionale.

Messina fa ritorno negli Stati Uniti dopo le precedenti esperienze ai Los Angeles Lakers nel 2011-12 come assistente allenatore di Mike Brown, e poi ai San Antonio Spurs per 5 anni tra il 2014 e il 2019 al fianco di Gregg Popovich. Già in passato il leggendario coach italiano era stato vicino a diventare head coach degli Atlanta Hawks nel 2013, considerato a lungo dall’allora general manager Danny Ferry.

Soprattutto Ettore Messina ritrova Quin Snyder, ora capo allenatore degli Hawks ma nella stagione 2012-13 assistente dello stesso Messina a Mosca col CSKA, dopo che i due avevano lavorato assieme l’anno precedente ai Lakers.