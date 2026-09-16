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WNBA, il sogno di Matilde Villa: firma un contratto di sviluppo con le Atlanta Dream

NBA

La giocatrice della nazionale Matilde Villa ha suggellato un ottimo Mondiale coronando il sogno di andare in WNBA: le Atlanta Dream hanno infatti annunciato la sua firma su un contratto di sviluppo, che le permetterà soprattutto di darsi una chance concreta per un contratto in vista 2027. Già adesso comunque potrà essere schierata in regular season

Dopo Cecilia Zandalasini e Costanza Verona, c'è un’altra giocatrice italiana in WNBA. Le Atlanta Dream hanno infatti annunciato la firma di Matilde Villa con un contratto di sviluppo, dandole il benvenuto nella squadra attualmente quarta in classifica con un record di 26-14. Il "Developmental Contract" - lo stesso tipo di contratto firmato da Verona con le Dallas Wings - è sostanzialmente l’equivalente WNBA del contratto two-way della NBA: Villa, scelta al Draft 2024 dalle Dream con la numero 32, potrà scendere in campo in alcune delle gare di regular season previste prima di cominciare i playoff (dove invece con questo tipo di accordo non potrà giocare), ma questa firma serve soprattuto nell’ottica della prossima stagione

Approfondimento

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Offrendole una qualifying offer nel mese di gennaio, infatti, le Dream potranno farla diventare una Reserved Player, garantendosi così diritti di negoziazione esclusivi con la giocatrice italiana per un nuovo accordo. Il senso, in ogni caso, è che la WNBA si è resa conto del talento della guardia azzurra e vuole cominciare a inserirla nei propri programmi, dopo quattro gare ai Mondiali chiuse in doppia cifra di media (10 punti) in 25.7 minuti a partita. Ad Atlanta potrà cominciare ad allenarsi con stelle del calibro di Rhyne Howard e Angel Reese (entrambe campionesse del mondo con Team USA), Allisha Gray e Isobel Borlase, mattatrice con 30 punti nella sfida tra Italia e Australia che ha determinato l’eliminazione delle azzurre ai Mondiali.

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