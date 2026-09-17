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NBA, Kawhi Leonard sbarca a Toronto: "Qui per aiutare Barnes, è la sua squadra"

NBA
©Getty

Completato lo scambio coi Los Angeles Clippers, Kawhi Leonard è finalmente tornato a Toronto e ha rilasciato le prime parole da giocatore dei Raptors. "Sono qui per vincere e per aiutare Scottie Barnes, è la sua squadra. Non inseguo titoli, cercavo solo la situazione migliore. Mio figlio è nato qui e ha sempre voluto tornare", ha raccontato a Open Gym

Kawhi Leonard è finalmente un giocatore dei Toronto Raptors, di nuovo, a 8 anni di distanza dallo scambio che dai San Antonio Spurs lo portò in Canada. Ufficializzato lo scambio coi Los Angeles Clippers dopo la chiusura dell’indagine della NBA che lo riguardava, l’All Star è sbarcato in Canada e ha rilasciato le sue prime parole, riprese dalle telecamere della squadra.

 

"Non sto inseguendo un titolo, sto solo cercando di trovare la squadra migliore con cui vincere. Non volevo indossare mille maglie", racconta a Open Gym, la serie sul canale YouTube dei Raptors. "La città si è affezionata alla mia famiglia. Anche io mi sono affezionato alla città. Mi è piaciuta molto. Mio figlio è nato qui e mi chiedeva da sempre quando sarebbe tornato. Quindi, eccolo qui, e può vedere tutto con i suoi occhi, invece di sentirselo raccontare da me, le grandi storie che sono successe".

 

Inoltre Kawhi riconosce la leadership di Scottie Barnes: "Non sono qui per prendere il controllo di nulla. Voglio contribuire al vostro progetto. Aiutare Scottie, qualsiasi cosa. Voglio solo vincere. Se è la squadra di Scottie, è la sua squadra. Voglio solo fare tutto il necessario per aiutarvi a vincere".

Kawhi e l’aneddoto di Rajakovic nel 2011

Nell’episodio di Open Gym si vede inoltre Darko Rajakovic, coach dei Raptors, parlare con Kawhi Leonard a proposito del Draft 2011, quello in cui gli Spurs lo presero via trade dagli Indiana Pacers che lo scelsero alla 15, anche per la segnalazione del serbo, all’epoca scout per i texani.

 

"Lavoravo con San Antonio. Allenavo in Europa ed ero il loro scout internazionale. Quindi, il giorno in cui sei stato scelto al Draft, ero con gli Spurs. Ho fatto parte dello scambio. Eravamo circa sette persone. C'erano Lindsey, RC Buford, coach Popovich. Io ero lì con un paio di altri scout. Io ero lì quando abbiamo ceduto George Hill e abbiamo ottenuto i tuoi diritti al Draft".

 

“Wow, è pazzesco”, ha detto Leonard. E Rajakovic: “Che piccolo il mondo”.

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