Completato lo scambio coi Los Angeles Clippers, Kawhi Leonard è finalmente tornato a Toronto e ha rilasciato le prime parole da giocatore dei Raptors. "Sono qui per vincere e per aiutare Scottie Barnes, è la sua squadra. Non inseguo titoli, cercavo solo la situazione migliore. Mio figlio è nato qui e ha sempre voluto tornare", ha raccontato a Open Gym

Kawhi Leonard è finalmente un giocatore dei Toronto Raptors, di nuovo, a 8 anni di distanza dallo scambio che dai San Antonio Spurs lo portò in Canada. Ufficializzato lo scambio coi Los Angeles Clippers dopo la chiusura dell’indagine della NBA che lo riguardava, l’All Star è sbarcato in Canada e ha rilasciato le sue prime parole, riprese dalle telecamere della squadra.

"Non sto inseguendo un titolo, sto solo cercando di trovare la squadra migliore con cui vincere. Non volevo indossare mille maglie", racconta a Open Gym, la serie sul canale YouTube dei Raptors. "La città si è affezionata alla mia famiglia. Anche io mi sono affezionato alla città. Mi è piaciuta molto. Mio figlio è nato qui e mi chiedeva da sempre quando sarebbe tornato. Quindi, eccolo qui, e può vedere tutto con i suoi occhi, invece di sentirselo raccontare da me, le grandi storie che sono successe".

Inoltre Kawhi riconosce la leadership di Scottie Barnes: "Non sono qui per prendere il controllo di nulla. Voglio contribuire al vostro progetto. Aiutare Scottie, qualsiasi cosa. Voglio solo vincere. Se è la squadra di Scottie, è la sua squadra. Voglio solo fare tutto il necessario per aiutarvi a vincere".