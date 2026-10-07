Dopo uno stop di oltre un anno per l'infortunio patito in gara-7 delle Finals 2025 Tyrese Haliburton è pronto a tornare in campo. Le stella dei Pacers farà il suo rientro in un luogo per lui speciale, ovvero nell'ateneo di Iowa, dove ha trascorso due stagioni prima di iniziare la sua avventura in NBA. A riprova del legame ancora molto forte con l'università Haliburton ha provveduto ad acquistare di tasca propria i biglietti del settore riservato agli studenti, poi assegnati da Iowa tramite una lotteria

Le date, nella testa di Tyrese Haliburton, sono due: 22 giugno 2025 e 7 ottobre 2026, l'inizio e la fine di un vero e proprio incubo, per fortuna solo sportivo e professionale. Dopo quasi un anno e mezzo dall'infortunio che l'aveva tolto dalla competizione nel 1° quarto di gara-7 delle Finals poi perse contro Oklahoma City, infatti, la stella dei Pacers è pronta a tornare in campo. E se è probabile che nell'amichevole in programma stanotte contro Minnesota giocherà pochi minuti, di certo l'emozione per il rientro sarà rafforzata dal luogo in cui Haliburton tornerà a giocare a pallacanestro dopo tanti mesi trascorsi a osservare compagni e avversari.