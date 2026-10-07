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NBA, Haliburton torna in campo nella 'sua' Iowa e regala i biglietti agli studenti

NBA

Dopo uno stop di oltre un anno per l'infortunio patito in gara-7 delle Finals 2025 Tyrese Haliburton è pronto a tornare in campo. Le stella dei Pacers farà il suo rientro in un luogo per lui speciale, ovvero nell'ateneo di Iowa, dove ha trascorso due stagioni prima di iniziare la sua avventura in NBA. A riprova del legame ancora molto forte con l'università Haliburton ha provveduto ad acquistare di tasca propria i biglietti del settore riservato agli studenti, poi assegnati da Iowa tramite una lotteria

Le date, nella testa di Tyrese Haliburton, sono due: 22 giugno 2025 e 7 ottobre 2026, l'inizio e la fine di un vero e proprio incubo, per fortuna solo sportivo e professionale. Dopo quasi un anno e mezzo dall'infortunio che l'aveva tolto dalla competizione nel 1° quarto di gara-7 delle Finals poi perse contro Oklahoma City, infatti, la stella dei Pacers è pronta a tornare in campo. E se è probabile che nell'amichevole in programma stanotte contro Minnesota giocherà pochi minuti, di certo l'emozione per il rientro sarà rafforzata dal luogo in cui Haliburton tornerà a giocare a pallacanestro dopo tanti mesi trascorsi a osservare compagni e avversari.

Haliburton, Iowa e un passato che non si dimentica

Prima di iniziare la sua avventura in NBA con Sacramento, Haliburton ha vissuto due stagioni indimenticabili tra il 2018 e il 2020 a Iowa State, sul cui campo questa notte farà il suo grande rientro. E per celebrare al meglio l'evento il giocatore ha provveduto di tasca propria ad acquistare i biglietti del settore riservato agli studenti per poi donarli all'ateneo, che li ha assegnati attraverso una lotteria. E lo stesso Haliburton ha commentato l'idea con la consueta dose di ironia: "Sono contento del fatto che ospiteremo gli studenti di Iowa sugli spalti, anche se non sono sicuro che faranno tutti il tifo per i Pacers...". 

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