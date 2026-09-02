L'NBA ha concluso dopo un anno l'indagine sui Los Angeles Clippers e su Kawhi Leonard, colpevoli per aver violato le norme sulla violazione del tetto salariale. In un comunicato la Lega ha elencato tutta una serie di violazioni e anche le varie sanzioni comminate ai protagonisti della vicenda, dalla franchigia allo stesso Kawhi tramite lo zio Dennis Robertson, passando per il proprietario Steve Ballmer

CASO LEONARD: STANGATA DELL'NBA SUI CLIPPERS