L'NBA ha concluso dopo un anno l'indagine sui Los Angeles Clippers e su Kawhi Leonard, colpevoli per aver violato le norme sulla violazione del tetto salariale. In un comunicato la Lega ha elencato tutta una serie di violazioni e anche le varie sanzioni comminate ai protagonisti della vicenda, dalla franchigia allo stesso Kawhi tramite lo zio Dennis Robertson, passando per il proprietario Steve Ballmer
- L'indagine ha rilevato un modello di cattiva condotta e molteplici violazioni significative del regolamento da parte dell'organizzazione dei Clippers. La relazione riassuntiva è stata redatta dal legale Wachtell Lipton
- Avviando attivamente opportunità di guadagno extra-campo tra il signor Leonard e quattro aziende che collaboravano con la squadra: Aspiration Partners, Boingo Wireless, Daktronics e Lockton Insurance
- Facilitando accordi di sponsorizzazione tra queste aziende e il signor Leonard
- Inducendo le aziende a stipulare tali accordi offrendo loro affari dalla squadra
- Pagando spese personali per conto del signor Leonard e dei suoi rappresentanti
- Omettendo di segnalare le sollecitazioni improprie per opportunità di guadagno extra-campo effettuate per conto del signor Leonard tramite il suo allora manager, Dennis Robertson
- Il signor Leonard, tramite l'operato del signor Robertson per suo conto, ha violato le norme anti-elusione esercitando pressioni sui Clippers affinché lo aiutassero a ottenere opportunità di guadagno extra-campo, ottenendole con successo, e omettendo di rimborsare ai Clippers i pagamenti per spese personali
- I Clippers perderanno cinque scelte al primo turno del draft, una per ciascuno dei Draft NBA del 2029, 2030, 2031, 2032 e 2033
- I Clippers sono multati di 30 milioni di dollari
- Il proprietario Steve Ballmer è sospeso da tutte le attività della lega e della squadra per un anno per aver consapevolmente cercato di aiutare il signor Leonard a ottenere opportunità di guadagno extra-campo e per aver approvato un accordo commerciale che sapeva essere una condizione preliminare affinché Aspiration stipulasse un contratto di sponsorizzazione con il signor Leonard
- Gillian Zucker, Presidente delle Operazioni Commerciali dei Clippers, è sospesa senza stipendio per un anno in quanto diretta responsabile degli accordi di sponsorizzazione illeciti e per aver fornito dichiarazioni false e fuorvianti agli inquirenti
- Lawrence Frank, Presidente delle Basketball Operations, è sospeso senza stipendio per sei mesi per il suo coinvolgimento negli accordi di sponsorizzazione illeciti e per aver approvato spese illecite sostenute dal signor Leonard e dalla sua famiglia
- L'organizzazione e il personale dei Clippers sono soggetti a un programma di conformità e monitoraggio supervisionato dalla lega per un periodo di cinque anni
- In relazione alle violazioni dello zio ed ex agente Dennis Robertson, il signor Leonard è tenuto a versare alla lega 700.000 dollari
- Al signor Robertson è vietato svolgere attività commerciali o comunque interagire con le squadre NBA e le loro affiliate per conto o in relazione a qualsiasi giocatore, dipendente o altro personale della lega o della squadra per un periodo di cinque anni