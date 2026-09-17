Per vedere i New York Knicks sollevare il banner del titolo 2026, il primo dal 1973, serviranno in media 2.560 dollari. Questo il costo dei biglietti secondo i siti specializzati di rivendita per la sfida del 20 ottobre contro i Philadelphia 76ers di LeBron James e Jaylen Brown, l’opening night NBA al Madison Square Garden (in diretta su Sky Sport). Si tratta dei ticket più costosi per la prima settimana di partite
Dopo aver atteso 53 anni per festeggiare un titolo NBA, i tifosi dei New York Knicks sono chiamati ora a dare fondo alle proprie risorse per vedere sollevato sul soffitto del Madison Square Garden il banner del campionato 2025-26. Infatti, secondo i siti specializzati di rivendita, il costo medio dei biglietti per la sfida del 20 ottobre contro i Philadelphia 76ers, l’opening night con la cerimonia per la consegna degli anelli, è di 2.560 dollari.
I ticket sono andati ovviamente subito esauriti e quindi si trovano solo sui siti di rivendita. Su StubHub, la ricerca per Knicks-76ers rappresenta un terzo dell’interessa fra gli opener NBA, e i prezzi variano da un minimo di 1.314 dollari a un massimo di 36.210! Fra gli altri siti, Vivid Seats offre biglietti che vanno da 1.335 a 20.951 dollari, mentre su SeatGeek i prezzi variano da 1.400 a 36.004 dollari. Anche su Ticketmaster hanno prezzi elevatissimi: da 1.521 a 52.650 dollari per chi non possiede un codice di accesso.
In sintesi, il prezzo medio per Knicks-76ers è in assoluto il più alto per una partita della settimana inaugurale della stagione NBA. In generale, la media dei prezzi per vedere Brunson e compagni nell’opening week è di 1.212 dollari, seconda soltanto ai nuovi Philadelphia 76ers di LeBron James e Jaylen Brown, di 326 dollari più cari.
Per vedere i campioni in carica nella prima settimana ad un prezzo più accessibile basta andare al TD Garden di Boston il 23 ottobre (523 dollari in media) o attendere il 25 per la gara casalinga con gli Orlando Magic (555 dollari in media).