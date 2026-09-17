Dopo aver atteso 53 anni per festeggiare un titolo NBA, i tifosi dei New York Knicks sono chiamati ora a dare fondo alle proprie risorse per vedere sollevato sul soffitto del Madison Square Garden il banner del campionato 2025-26. Infatti, secondo i siti specializzati di rivendita, il costo medio dei biglietti per la sfida del 20 ottobre contro i Philadelphia 76ers, l’opening night con la cerimonia per la consegna degli anelli, è di 2.560 dollari.

I ticket sono andati ovviamente subito esauriti e quindi si trovano solo sui siti di rivendita. Su StubHub, la ricerca per Knicks-76ers rappresenta un terzo dell’interessa fra gli opener NBA, e i prezzi variano da un minimo di 1.314 dollari a un massimo di 36.210! Fra gli altri siti, Vivid Seats offre biglietti che vanno da 1.335 a 20.951 dollari, mentre su SeatGeek i prezzi variano da 1.400 a 36.004 dollari. Anche su Ticketmaster hanno prezzi elevatissimi: da 1.521 a 52.650 dollari per chi non possiede un codice di accesso.

In sintesi, il prezzo medio per Knicks-76ers è in assoluto il più alto per una partita della settimana inaugurale della stagione NBA. In generale, la media dei prezzi per vedere Brunson e compagni nell’opening week è di 1.212 dollari, seconda soltanto ai nuovi Philadelphia 76ers di LeBron James e Jaylen Brown, di 326 dollari più cari.

Per vedere i campioni in carica nella prima settimana ad un prezzo più accessibile basta andare al TD Garden di Boston il 23 ottobre (523 dollari in media) o attendere il 25 per la gara casalinga con gli Orlando Magic (555 dollari in media).