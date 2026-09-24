La NBA piange la scomparsa di Bob Pettit, leggendario giocatore degli anni ’50 e ’60 e Hall of Famer dal 1971. In carriera ha vinto il titolo con i St. Louis Hawks nel 1958 superando i Boston Celtics con una gara-6 da 50 punti. Ha rivoluzionato la posizione di 4, di cui è stato il primo vero antesignano, ed è stato il primo MVP della storia. Ad annunciarlo è stata la Hall of Fame di Springfield sui social

La Hall of Fame di Springfield sui suoi social ha annunciato la scomparsa di Bob Pettit, leggendario giocatore degli anni '50 e '60 della NBA e membro dell’arca della gloria dal 1971. Pettit, 93 anni, è stato una delle prime grandi stelle della lega ai suoi albori, inventando di fatto l'interpretazione classica del ruolo di "ala forte" come un lungo capace di fare tutto in campo, dando una dimensione realizzativa e a rimbalzo che pochi potevano pareggiare. Undici volte All-Star (di cui quattro da MVP della partita), 11 volte All-NBA in 11 anni di carriera, membro delle squadre degli anniversari al 25°, 50° e 75° anno della lega, ma soprattutto il primo MVP della storia nel 1955-56 (anno in cui venne inaugurato il premio) e poi di nuovo nel 1958-59, da campione NBA in carica. Nel 1958, infatti, aveva guidato i St. Louis Hawks alla vittoria del titolo, superando in finale nientemeno che i Boston Celtics — seppur privi di Bill Russell infortunato — con una prestazione leggendaria da 50 punti in gara-6, realizzando 19 dei 21 punti degli Hawks nel quarto periodo. Lavoratore instancabile e giocatore ruvido (ha stimato 150 punti di sutura ricevuti in carriera), si è ritirato nel 1965 perché il fisico stava chiedendo il conto e perché… gli avevano offerto un posto in banca a Baton Rouge, sua città natale. "Ai tempi non guadagnavamo abbastanza per poterci sistemare per il resto della vita. Tutti dovevamo lavorare dopo la pallacanestro" ha dichiarato in un’intervista del 1983. Nel 2022 ha presenziato alla cerimonia a Cleveland per il 75° anniversario della lega che ha contribuito a rendere grande con le sue gesta in campo, diventando il primo di sempre sia a realizzare 20.000 punti che totalizzare 10.000 rimbalzi in carriera.