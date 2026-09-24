Reduce dalla seconda operazione nell'arco di poco più di un anno e eseguita lo scorso dicembre, Dereck Lively non sembra ancora aver recuperato a pieno dal problema al piede destro. Le condizioni del lungo, che nelle ultime due stagioni ha giocato 43 partite in totale, stanno migliorando, ma Lively non potrà partecipare al training camp dei Mavs che inizia domenica e non ci sono tempistiche certe per un suo possibile rientro in campo

La stagione dei Mavs si avvia con una notizia assai poco gradita. Dereck Lively , assente dallo scorso dicembre dopo che il riacutizzarsi del problema al piede destro lo aveva costretto a s ottoporsi alla seconda operazione chirurgica nell'arco di poco più di un anno , non parteciperà al training camp della squadra che inizia domenica. Il lungo, grande protagonsita della cavalcata fino alle Finals del 2024 nella sua annata da rookie , sta infatti ancora recuperando la condizione migliore e per il momento non è in grado di allenarsi a pieno ritmo con i compagni .

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Lively e un rientro ancora tutto da definire

Nelle ultime due stagioni Lively è sceso in campo solamente per 43 partite in totale e, al momento, le tempistiche di un suo possibile rientro non sono affatto definite. Dall'ambiente attorno alla squadra filtra un moderato ottimismo e, stando alle voci riportate da ESPN, il percorso di recupero dopo l'operazione subita lo scorso dicembre starebbe procedendo senza intoppi. Ora come ora, però, considerata anche la mancata partecipazione al training campo, risulta difficile immaginare Lively sul parquet per l'inizio della regular season, programmato tra meno di un mese.