Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

NBA, tegola Mavs: Lively sta ancora recuperando dall'infortunio e salta il training camp

NBA

Reduce dalla seconda operazione nell'arco di poco più di un anno e eseguita lo scorso dicembre, Dereck Lively non sembra ancora aver recuperato a pieno dal problema al piede destro. Le condizioni del lungo, che nelle ultime due stagioni ha giocato 43 partite in totale, stanno migliorando, ma Lively non potrà partecipare al training camp dei Mavs che inizia domenica e non ci sono tempistiche certe per un suo possibile rientro in campo

La stagione dei Mavs si avvia con una notizia assai poco gradita. Dereck Lively, assente dallo scorso dicembre dopo che il riacutizzarsi del problema al piede destro lo aveva costretto a sottoporsi alla seconda operazione chirurgica nell'arco di poco più di un anno, non parteciperà al training camp della squadra che inizia domenica. Il lungo, grande protagonsita della cavalcata fino alle Finals del 2024 nella sua annata da rookie, sta infatti ancora recuperando la condizione migliore e per il momento non è in grado di allenarsi a pieno ritmo con i compagni

Lively e un rientro ancora tutto da definire

Nelle ultime due stagioni Lively è sceso in campo solamente per 43 partite in totale e, al momento, le tempistiche di un suo possibile rientro non sono affatto definite. Dall'ambiente attorno alla squadra filtra un moderato ottimismo e, stando alle voci riportate da ESPN, il percorso di recupero dopo l'operazione subita lo scorso dicembre starebbe procedendo senza intoppi. Ora come ora, però, considerata anche la mancata partecipazione al training campo, risulta difficile immaginare Lively sul parquet per l'inizio della regular season, programmato tra meno di un mese. 

Approfondimento

I Mavs a Los Angeles in versione...Beach Boys

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

NBA: Altre Notizie

Young: "Agli Hawks non ero più a mio agio"

NBA

Sono passati ormai quasi nove mesi dalla trade tra Hawks e Wizards e Trae Young è voluto tornare...

Durant: "Giocare meno? Con me in campo si vince"

NBA

Al Media Day di Houston, andato in scena ieri, sia coach Ime Udoka che il General Manager Rafael...

Zanda rientra ma Golden State perde a Portland

NBA

Dopo la conclusione amara dei Mondiali con l'Italia, Cecilia Zandalasini aveva saltato le prime...

Leonard rinnova e fa lo sconto ai Raptors

NBA

Dopo la trade tra Clippers e Raptors, nata a luglio ma perfezionata solo qualche giorno fa a...

Nicolas Batum annuncia il ritiro dopo 18 stagioni

NBA

Con un video diffuso sui propri canali social in cui parla col figlio Ayden di 10 anni nella...
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS