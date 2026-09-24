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NBA, Kukoc: "Jokic, Doncic e Giannis? I giocatori della mia generazione erano migliori"

NBA

A Toni Kukoc, leggenda della pallacanestro anni '90, le stelle europee che ora dominano in NBA piacciono, ma risultano comunque inferiori ai vari Drazen Petrovic, Dino Radja, Vlade Divac e Arvydas Sabonis, suoi contemporanei. Secondo Kukoc i giocatori che oggi hanno successo anche sull'altra sponda dell'Atlantico devono dire grazie ai progressi compiuti negli ultimi trent'anni nella preparazione atletica e nella cura del corpo

Toni Kukoc non si è mai fatto problemi nel dire ciò che pensava, anche quando era ancora un giocatore dal talento immenso e dalla capacità innata di far vincere le squadra in cui militava. E l'ex Chicago Bulls e Benetton Treviso non sembra aver perso la vis polemica nemmeno oggi, a vent'anni dal ritiro dal basket giocato, tanto che intervenendo a Sport Nedjeljom, format croato che parla di sport in generale, Kukoc è intervenuto nell'interminabile dibattito intergenerazionale tra chi sia meglio: i giocatori di oggi o quelli di ieri. E dopo aver lodato il QI cestistico di colleghi come Luka Doncic e Nikola Jokic, il tre volte campione NBA ha ammesso di preferire comunque i suoi contemporanei.

Toni e la nostalgia canaglia

Secondo Kukoc il successo in NBA dei vari Doncic e Jokic, a cui aggiunge Giannis Antetokounmpo, deriva soprattutto dai miglioramenti che negli ultimi trent'anni si sono registrati nella preparazione atletica e nella cura del corpo degli atleti, dalle diete studiate su misura ai supporti vari che permettono di recuperare meglio e più in fretta dagli infortuni. E Kukoc, quindi, continua a preferire i colleghi con cui ha condiviso buona parte della sua carriera, da compagno o da avversario: "Non ammetterò mai che i giocatori di oggi sono meglio di Drazen [Petrovic], Dino [Radja], Vlade Divac, Arvydas Sabonis o o Sarunas Marciulonis".

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