Toni Kukoc non si è mai fatto problemi nel dire ciò che pensava, anche quando era ancora un giocatore dal talento immenso e dalla capacità innata di far vincere le squadra in cui militava. E l'ex Chicago Bulls e Benetton Treviso non sembra aver perso la vis polemica nemmeno oggi, a vent'anni dal ritiro dal basket giocato, tanto che intervenendo a Sport Nedjeljom, format croato che parla di sport in generale, Kukoc è intervenuto nell'interminabile dibattito intergenerazionale tra chi sia meglio: i giocatori di oggi o quelli di ieri. E dopo aver lodato il QI cestistico di colleghi come Luka Doncic e Nikola Jokic, il tre volte campione NBA ha ammesso di preferire comunque i suoi contemporanei.