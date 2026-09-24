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NBA, Curry e il rinnovo che non arriva: "Nessun dramma, pensiamo solo a vincere"

NBA

La porposta, o per meglio dire le proposte di rinnovo formulate da Golden State sono sul tavolo da ormai quasi un mese, ma Steph Curry non ha ancora firmato l'estensione del contratto con gli Warriors in scadenza il prossimo giugno. Per il super veterano, però, lo stallo nelle negoziazioni non deve creare drammi e sulla Baia ci si dovrebbe concentrare sulla creazione di una squadra il più competitiva possibile

MERCATO NBA: TUTTI GLI SCAMBI E LE FIRME

La data è quella del 29 agosto, ovvero il primo giorno utile per poter procedere al rinnovo biennale del contratto in scadenza a giugno del 2027. Una data in cui gli Warriors non si sono fatti trovare impreparati, offrendo a Steph Curry una serie di opzioni, dalla concessione del massimo salariale possibile (136 milioni di dollari complessivi) alla rinuncia a una parte di stipendio per consentire al front office maggiori margini di manovra sul mercato, tra cui scegliere. A quasi un mese di distanza, però, Steph non ha ancora firmato, ma secondo il giocatore non è il caso di fare drammi e occorrerebbe invece concentrarsi sulla costruzione di una squadra vincente e competitiva

Curry ha solo fretta di vincere, non di firmare

"Non voglio che si faccia un dramma del mio rinnovo o che se ne discuta troppo" ha dichiarato Curry a ESPN, "il punto è che questa squadra dovrebbe essere competitiva e pronta a vincere". Steph, quindi, non sembra avere fretta di firmare un nuovo contratto, mentre ne ha di tornare a essere competitivo con gli Warriors. "La firma arriverà almomento giusto, ho tutte le informazioni che mi servono per prendere la decisione corretta" ha quindi aggiunto la stella di Golden State, "se a inizio stagione non avrò ancora firmato, questo non influirà sul mio rendimento in campo".

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