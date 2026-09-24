Grande protagonista della cavalcata che lo scorso giugno ha riportato il titolo NBA a New York dopo 53 anni, Karl-Anthony Towns pare doversi preparare ad affrontare la prossima stagione senza aver prolungato il suo contratto con i Knicks, teoricamente in scadenza a giugno del 2027. Tra la dirigenza della franchigia e gli agenti del giocatore, infatti, finora non si è ancora trovato un accordo per il rinnovo del legame con l'ex Minnesota

La memorabile corsa che ha portato al titolo dopo 53 anni di attesa risale a poco più di tre mesi fa, ma in casa Knicks sembra già lontanissima. Ad agitare un po' l'ambiente dei campioni NBA in carica è infatti la questione relativa al rinnovo del conratto di Karl-Anthony Towns , protagonista di primissimo piano agli ultimi playoff, che andrebbe a scadenza nel prossimo giugno (con player option esercitabile dal giocatore per la stagione 2027-28 ). Al momento, infatti, stando a quanto riportato da ESPN il front office dei Knicks e i rappresentanti di Towns non avrebbero ancora trovato un accordo soddisfacente per entrambe le parti .

New York, Towns e la questione economica

Il proprietario dei Knicks James Dolan ha ribadito più volte di non voler far entrare la franchigia nel famigerato second apron, scelta che ha portato a scelte dolorose come la rinuncia al rinnovo di Mitchell Robinson, volato a Boston. E la questione del prolungamento di Towns, che in teoria potrebbe essere di 4 anni per 276 milioni di dollari, si scontra proprio con l'esigenza di New York di contenere un monte salari già piuttosto corposo. Anche perché oltre a Towns anche Josh Hart sarebbe passibile di rinnovo dell'accordo che lo lega ai Knicks, mentre Jalen Brunson e OG Anunoby, uomini copertina del trionfo dello scorso giugno, lo saranno la prossima estate. Per Towns, quindi, si prospetta un avvio di stagione senza un nuovo contratto in mano e l'attesa per il rinnovo potrebbe protrarsi anche nei prossimi mesi.