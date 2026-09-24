Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

NBA, non c'è accordo tra i Knicks e Towns: la stagione inizierà senza il rinnovo

NBA

Grande protagonista della cavalcata che lo scorso giugno ha riportato il titolo NBA a New York dopo 53 anni, Karl-Anthony Towns pare doversi preparare ad affrontare la prossima stagione senza aver prolungato il suo contratto con i Knicks, teoricamente in scadenza a giugno del 2027. Tra la dirigenza della franchigia e gli agenti del giocatore, infatti, finora non si è ancora trovato un accordo per il rinnovo del legame con l'ex Minnesota

MERCATO NBA: TUTTI GLI SCAMBI E LE FIRME

La memorabile corsa che ha portato al titolo dopo 53 anni di attesa risale a poco più di tre mesi fa, ma in casa Knicks sembra già lontanissima. Ad agitare un po' l'ambiente dei campioni NBA in carica è infatti la questione relativa al rinnovo del conratto di Karl-Anthony Towns, protagonista di primissimo piano agli ultimi playoff, che andrebbe a scadenza nel prossimo giugno (con player option esercitabile dal giocatore per la stagione 2027-28). Al momento, infatti, stando a quanto riportato da ESPN il front office dei Knicks e i rappresentanti di Towns non avrebbero ancora trovato un accordo soddisfacente per entrambe le parti.

New York, Towns e la questione economica

Il proprietario dei Knicks James Dolan ha ribadito più volte di non voler far entrare la franchigia nel famigerato second apron, scelta che ha portato a scelte dolorose come la rinuncia al rinnovo di Mitchell Robinson, volato a Boston. E la questione del  prolungamento di Towns, che in teoria potrebbe essere di 4 anni per 276 milioni di dollari, si scontra proprio con l'esigenza di New York di contenere un monte salari già piuttosto corposo. Anche perché oltre a Towns anche Josh Hart sarebbe passibile di rinnovo dell'accordo che lo lega ai Knicks, mentre Jalen Brunson e OG Anunoby, uomini copertina del trionfo dello scorso giugno, lo saranno la prossima estate. Per Towns, quindi, si prospetta un avvio di stagione senza un nuovo contratto in mano e l'attesa per il rinnovo potrebbe protrarsi anche nei prossimi mesi.

Approfondimento

Leonard rinnova e fa lo sconto ai Raptors

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

NBA: Altre Notizie

Young: "Agli Hawks non ero più a mio agio"

NBA

Sono passati ormai quasi nove mesi dalla trade tra Hawks e Wizards e Trae Young è voluto tornare...

Durant: "Giocare meno? Con me in campo si vince"

NBA

Al Media Day di Houston, andato in scena ieri, sia coach Ime Udoka che il General Manager Rafael...

Zanda rientra ma Golden State perde a Portland

NBA

Dopo la conclusione amara dei Mondiali con l'Italia, Cecilia Zandalasini aveva saltato le prime...

Leonard rinnova e fa lo sconto ai Raptors

NBA

Dopo la trade tra Clippers e Raptors, nata a luglio ma perfezionata solo qualche giorno fa a...

Nicolas Batum annuncia il ritiro dopo 18 stagioni

NBA

Con un video diffuso sui propri canali social in cui parla col figlio Ayden di 10 anni nella...
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS