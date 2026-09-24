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NBA, Lonzo Ball si ritira? Lui smentisce le voci e resta alla ricerca di una nuova squadra

NBA

La notizia, o per meglio dire l'indiscrezione a proposito di un possibile ritiro di Lonzo Ball era iniziata a circolare ieri in serata, ma a mettere, almeno per ora, la parola fine alle speculazione è stato il diretto interessato sui suoi profili social. Il maggiore dei fratelli Ball, attualmente free agent, non sembra infatti ancora intenzionato ad abbandonare il basket giocato e viceversa sostiene di essere in attesa della chiamata di una squadra NBA

Forse a contribuire alla rapida diffusione della notizia del suo ritiro hanno contribuito i problemi fisici ormai cronici che ne hanno segnato la carriera fin qui, ma a quanto pare Lonzo Ball non ha intenzione di lasciare il basket giocato. Le voci di un suo addio, alimentate da una sua uscita nell'ultima puntata del 'Ball in the family podcast', avevano iniziato a circolare ieri dalla serata, ora italiana, venendo riprese da diverse testate e profili social. Un'attenzione, quella rivolta al maggiore dei fratelli Ball, sempre molto alta nonostante la sua esigua rilevanza sul campo, 70 partite giocate nelle ultime 4 stagioni, tanto da costringere il diretto interessato alla smentita.

Lonzo smentisce e cerca squadra

La smentita è arrivata direttamente dai profili social di Ball, che in tono divertito ha risposto così alle voci su un suo imminente ritiro: "Mi sono ritirato? È una notizia anche per me perché in realtà sto aspettando la chiamata di una squadra...la stagione NBA è lunga". Lonzo, che dopo essere stato scambiato da Cleveland con Utah lo scorso febbraio ed essere subito stato tagliato dai Jazz è free agent, non pare insomma intenzionato a mollare e, anzi, aspetta la chiamata di una squadra della NBA. Possibile quindi che, alla soglia dei 29 anni, la sua avventura nel mondo del basket giocato non sia ancora terminata.

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