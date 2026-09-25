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NBA, Pelinka: "L'era di LeBron è stata incredibile, finita in termini amichevoli"

NBA

Il capo della dirigenza dei Los Angeles Lakers Rob Pelinka ha cominciato la conferenza stampa di inizio anno ringraziando LeBron James per i suoi otto anni passati in gialloviola. "Siamo grati di averlo avuto con noi, con lui abbiamo vinto il titolo. È stata una grande era. La decisione di lasciarci è stata presa in maniera amichevole e professionale"

I Los Angeles Lakers sono pronti a cominciare una nuova stagione con la grande novità dell’assenza di LeBron James. Dopo otto stagioni in gialloviola, in estate il quattro volte campione NBA ha prima comunicato l’addio ai Lakers dopo la scadenza del suo contratto e poi, dopo diverse settimane, ha scelto i Philadelphia 76ers. Secondo quanto detto dal capo della dirigenza Rob Pelinka, però, le parti si sono lasciate in termini amichevoli nonostante diverse incomprensioni nel corso degli anni. "È appropriato per prima cosa esprimere gratitudine per l'era di LeBron qui da noi" ha detto Pelinka aprendo la conferenza stampa di inizio stagione al fianco di coach JJ Redick. "Chiaramente abbiamo una nuova squadra e nuovi giocatori, ed è di questo che parleremo oggi. Ma come organizzazione siamo ancora grati per il percorso che abbiamo fatto con lui qui. I Lakers sono diventati — come dovrebbero sempre essere — una squadra perennemente da playoff" ha continuato Pelinka. "Abbiamo vinto un titolo, siamo arrivati alle finali della Western Conference. È stata una grande era e ne siamo grati".

Pelinka è poi tornato alle discussioni tenute con James e con il suo agente Rich Paul durante l’estate: "Penso che le comunicazioni con lui in questa off-season siano state tenute in modo diplomatico, professionale e onesto. Sono così grato per la partnership che abbiamo avuto e che è continuata fino a quest'estate, quando ha preso la decisione di giocare per un'altra squadra. È stato fatto amichevolmente, professionalmente e con grazia. Abbiamo guardato il tutto con gratitudine, perché è stata un'epoca incredibile per noi qui".

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