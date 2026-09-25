Nella conferenza stampa di inizio stagione, JJ Redick ha espresso grande fiducia nel roster che è stato costruito in estate dai Los Angeles Lakers attorno a Luka Doncic. "Per la prima volta da quando sono qui, i pezzi hanno senso l’uno con l’altro” ha detto il coach. “Le squadre più connesse sono quelle che vincono i titoli, e credo che questo gruppo sarà connesso sin dal primo giorno"

I Los Angeles Lakers hanno cominciato una nuova era, lasciandosi alle spalle gli otto anni insieme a LeBron James e costruendo un nuovo roster attorno soprattutto a Luka Doncic. Il capo-allenatore della squadra JJ Redick è estremamente fiducioso nelle possibilità dei suoi, tanto da definirlo come quello più “sensato” che si sia ritrovato ad allenare: "Per la prima volta nei tre anni in cui sono qui, ho la sensazione che i pezzi di questo gruppo abbiano davvero senso l'uno con l'altro". Parole che hanno fatto alzare qualche sopracciglio, considerando che la novità più importante dell’estate è stato l’addio di LeBron James — ringraziato a inizio conferenza stampa da Rob Pelinka. Approfondimento Pelinka: "L'era di LeBron è stata incredibile"

Redick: "Le squadre più connesse vincono" Redick ha poi continuato dicendo che i titolari saranno Luka Doncic, Austin Reaves e Walker Kessler, mentre gli altri due posti a disposizione sono ancora da decidere "ma non saranno due ragazzi bianchi", ha aggiunto con un sorriso. La cosa più importante, a suo modo di vedere, è però l’intesa che si verrà a creare: "Negli ultimi sei o sette anni di NBA, le squadre migliori sono quelle più connesse. E credo davvero che questo gruppo sarà connesso sin dal primo giorno, perché lo sono già. I contratti? Il mercato è il mercato: alcuni giocatori hanno avuto contratti pluriennali, altri contratti più corti. Se vuoi un giocatore, devi pagare il suo prezzo di mercato". Approfondimento Cosa nasconde la cessione dei Lakers