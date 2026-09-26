Brutte notizie in casa Hornets, perché a una manciata di giorni dal training camp si sono infortunati Kon Knueppel e Grant Williams. Per entrambi i giocatori si tratta di problemi alla coscia che li rendono indisponibili per tutta la fase di preparazione alla stagione e potrebbero molto probabilmente tenerli fuori anche per le prime partite della regular season che inizia tra poco più di tre settimane

La stagione degli Hornets, che in estate hanno salutato il loro giocatore simobolo LaMelo Ball, scambiato con Minnesota, non parte bene. A pochi giorni dal training camp, fissato per il prossimo 29 settembre, infatti, la squadra ha già iniziato a perdere i pezzi. Kon Knueppel e Grant Williams si sono infortunati rispettivamente alla coscia sinistra e a quella destra, ha fatto sapere Charlotte con un comunicato ufficiale. Per entrambi il problema fisico emerso comporta uno stopo che comprende tutta la fase di preparazione. E, specificano gli Hornets nel loro comunicato, i due giocatori verrano rivalutati durante la prima settimana di regular season, rendendo così assai probabile la loro assenza nelle prime partite della stagione.