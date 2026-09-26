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NBA, Detroit, il nuovo contratto e una clausola speciale per monitorare il peso di Duren

NBA

Nonostante contrattazioni che vanno avanti da oltre tre mesi, a oggi i Pistons e Jalen Duren non hanno ancora trovato l'accordo per il rinnovo del contratto del giocatore,  ancora free agent a tre settimane dall'avvio della stagione. E, stando a quanto rivelato da The Athletic, nell'ultima proposta fatta da Detroit sarebbe stata inclusa una clausola particolare per permettere alla franchigia di controllare con cadenza regolare il peso del loro centro nel corso della stagione

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Che qualcosa, tra i Pistons e Jalen Duren, non andasse era ormai chiaro a tutti. Anche perché dopo ormai quasi tre mesi di negoziazioni la dirigenza e i rappresentanti del giocatore l'accordo per il rinnovo del contratto del centro, fresco della sua prima convocazione all'All-Star Game lo scorso febbraio, non è ancora stato trovato. Duren, quindi, a tre settimane dall'inizio della nuova stagione è ufficialmente ancora free agent, anche perché nell'ultima proposta fatta arrivare sul suo tavolo da parte dei Pistons pare ci fosse una clausola alquanto particolare e, è facile immaginare, per lui assai poco gradita. 

Detroit e una richiesta particolare

Secondo quanto riportato da The Athletic, infatti, nell'ultima proposta dei Pistons, 200 milioni di dollari per cinque anni, ci sarebbe una clausola inserita per permettere alla franchigia di controllare con cadenza regolare il peso di Duren nel corso della stagione. Una clausola non nuova nei contratti NBA, ma che è apparsa da subito bizzarra nel caso specifico perché Duren è in maniera quasi unanime considerato uno dei migliori specimen fisici della lega. A quanto pare, però, a Detroit addebiterebbero le sue prestazioni deludenti agli ultimi playoff ad un peso ritenuto eccessivo

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