Ieri, al Media Day di Dallas, hanno tenuto banco le dichiarazioni di Cooper Flagg, fresco del premio di rookie dell'anno e atteso a un ulteriore salto di qualità nella prossima stagione. La stella dei Mavs, infatti, ha confessato di essere cresciuto ancora di qualche centimetro durante l'estate e di essere ora molto vicino a superare i 2 metri e 10 centimetri d'altezza. A vent'anni ancora da compiere, d'altronde, Flagg è ancora nell'età della crescita...

Quella della misurazione dell' altezza dei giocatori NBA è una questione che vive di vita propria, tra sotterfuggi di vario tipo per pompare un po' la statura o, come nel controverso e assai dibattuto caso di Kevin Durant , per tentare di contenerla . Anche perché se l'altezza non è tutto, di certo nel gioco del basket i centimetri contano. E sembra saperlo anche Cooper Flagg , che ieri al Media Day di Dallas ha confessato di essere rimasto stupito pure lui quando, durante la tradizionale misurazione che le squadre effettuano sui loro giocatori a inizio stagione , ha scoperto di essere cresciuto durante l'estate .

Flagg e l'età della crescita

Il tema delle misurazione, come detto, appassiona parecchio sull'altra sponda dell'Atlantico e nella prima conferenza stampa della nuova stagione a Flagg è stato subito chiesto se fosse vera la notizia che lo dava ormai oltre i 2 metri e 10. "A dire la verità credo di essere attorno ai 2 metri e 8, però senza scarpe quindi sì, è possibile che alla fine la mia altezza ufficiale arrivi ai 2 e 10". Flagg nella scorsa stagione, la prima della sua carriera in NBA, era dato come alto 2 metri e 6 centimetri e sembra quindi che l'estate l'abbia visto crescere ulteriormente. A vent'anni ancora da compiere, d'altronde, un ulteriore balzo verso l'alto non è affatto sorprendente e l'ex Duke ora pare pronto a mettere a frutto doti fisiche non comuni nel tentativo di compiere un altro balzo, questa volta in avanti e tradurlo in prestazioni ancora migliori di quelle messe in mostra nella sua annata da rookie.