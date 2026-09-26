Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

NBA, Flagg confessa: "Mi sa che sono cresciuto in estate e ora supero i 2 metri e 10"

NBA

Ieri, al Media Day di Dallas, hanno tenuto banco le dichiarazioni di Cooper Flagg, fresco del premio di rookie dell'anno e atteso a un ulteriore salto di qualità nella prossima stagione. La stella dei Mavs, infatti, ha confessato di essere cresciuto ancora di qualche centimetro durante l'estate e di essere ora molto vicino a superare i 2 metri e 10 centimetri d'altezza. A vent'anni ancora da compiere, d'altronde, Flagg è ancora nell'età della crescita...

Quella della misurazione dell'altezza dei giocatori NBA è una questione che vive di vita propria, tra sotterfuggi di vario tipo per pompare un po' la statura o, come nel controverso e assai dibattuto caso di Kevin Durant, per tentare di contenerla. Anche perché se l'altezza non è tutto, di certo nel gioco del basket i centimetri contano. E sembra saperlo anche Cooper Flagg, che ieri al Media Day di Dallas ha confessato di essere rimasto stupito pure lui quando, durante la tradizionale misurazione che le squadre effettuano sui loro giocatori a inizio stagione, ha scoperto di essere cresciuto durante l'estate.

Flagg e l'età della crescita

Il tema delle misurazione, come detto, appassiona parecchio sull'altra sponda dell'Atlantico e nella prima conferenza stampa della nuova stagione a Flagg è stato subito chiesto se fosse vera la notizia che lo dava ormai oltre i 2 metri e 10. "A dire la verità credo di essere attorno ai 2 metri e 8, però senza scarpe quindi sì, è possibile che alla fine la mia altezza ufficiale arrivi ai 2 e 10". Flagg nella scorsa stagione, la prima della sua carriera in NBA, era dato come alto 2 metri e 6 centimetri e sembra quindi che l'estate l'abbia visto crescere ulteriormente. A vent'anni ancora da compiere, d'altronde, un ulteriore balzo verso l'alto non è affatto sorprendente e l'ex Duke ora pare pronto a mettere a frutto doti fisiche non comuni nel tentativo di compiere un altro balzo, questa volta in avanti e tradurlo in prestazioni ancora migliori di quelle messe in mostra nella sua annata da rookie.

Approfondimento

Tegola Mavs: Lively non partecipa al training camp

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

NBA: Altre Notizie

Redick: "Per la prima volta i pezzi hanno senso"

NBA

Nella conferenza stampa di inizio stagione, JJ Redick ha espresso grande fiducia nel roster che è...

Pelinka: "L'era di LeBron è stata incredibile"

NBA

Il capo della dirigenza dei Los Angeles Lakers Rob Pelinka ha cominciato la conferenza stampa di...

Addio Bob Pettit: l'Hall of Famer aveva 93 anni

NBA

La NBA piange la scomparsa di Bob Pettit, leggendario giocatore degli anni ’50 e ’60 e Hall of...

Kukoc: "La mia generazione meglio di Luka e Jokic"

NBA

A Toni Kukoc, leggenda della pallacanestro anni '90, le stelle europee che ora dominano in NBA...

Gli Spurs ricominciano...da uno spot pubblicitario

NBA

Al raduno ufficiale degli Spurs, in programma martedì prossimo, manca ancora qualche giorno, ma...
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS