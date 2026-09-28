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Playoff WNBA, Zanda da urlo: 22 punti in gara-1 e prima vittoria Valkyries. VIDEO

NBA

Il tabellino personale dice 22 punti con 7/11 al tiro e 4/5 dalla lunga distanza in poco meno di 16 minuti giocati, quello complessivo dice 104-80. Cecilia Zandalasini, migliore in campo, e Golden State, al debutto ai playoff delle WNBA, non potevano sognare una gara-1 milgiore di quella andata in scena nella notte. Una partita quasi perfetta per la stella azzurra e da recuperare oggi su Sky Sport Basket e in streaming su NOW alle 12.30, 17.30 e 22 con il commento di Davide  Fumagalli e Chicca Macchi

Debutto da sogno per Golden State ai playoff della WNBA e a portare per mano le Valkyries alla nettissima vittoria 104-80 è stata una Cecilia Zandalasini migliore in campo e al limite della perfezione. L'azzurra, come ormai d'abitudine partita in quintetto, gioca poco meno di 16 minuti in cui segna 22 punti, tirando 4/5 dalla lunga distanza e segnando i canestri che affondano le Wings. Per Zandalsini è il picco più alto di una stagione vissuta da protagonista sulla Baia e, per lei e per le lanciatissime Valkyries, si apre ora la strada verso dei playoff da vere e proprie outsider nella corsa al titolo

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