Lo scorso anno Ryan Nembhard, fratello minore di Andrew degli Indiana Pacers, non ha sfigurato con la maglia dei Dallas Mavericks, disputando 60 partite — di cui 27 da titolare — con 6.6 punti e 5.3 assist di media in meno di 20 minuti a partita. Nel corso dell’estate però ha già cambiato due volte squadra: a luglio è stato inserito nello scambio a tre tra Dallas, Atlanta e Oklahoma City che ha portato Zaccharie Risacher ai Mavs e Luguentz Dort agli Hawks, finendo anch’egli ad Atlanta. Pochi giorni fa, invece, è stato ceduto agli Charlotte Hornets insieme a Buddy Hield in cambio di Dorian Finney-Smith. Anche questa volta, però, gli Hornets hanno deciso di non puntare su di lui: il canadese infatti è stato tagliato per fare spazio a Rob Dillingham, arrivato da Chicago in cambio dello stesso Hield. Come da regolamento, il contratto di Nembhard verrà messo tra gli "waivers" e le squadre NBA interessate potranno reclamarlo e aggiungerlo alla propria squadra; se invece nessuno lo reclamerà (come appare probabile), i più interessati a metterlo sotto contratto con un two-way sono i Denver Nuggets, a cui farebbe comodo aggiungere un playmaker d’ordine come il prodotto di Gonzaga, al netto delle limitazioni dovute al fisico (180 centimetri d’altezza per 81 chili di peso).

Approfondimento Rob Dillingham a Charlotte in cambio di Hield