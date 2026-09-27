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Mercato NBA, Charlotte taglia Ryan Nembhard: Denver ci pensa

NBA

Per fare spazio all’arrivo di Rob Dillingham in cambio di Buddy Hield, gli Charlotte Hornets hanno deciso di tagliare Ryan Nembhard, passato in estate anche dagli Atlanta Hawks. Se non verrà reclamato da nessuno tra gli "waivers", ci si aspetta che i Denver Nuggets gli diano un’opportunità con un contratto two-way

Lo scorso anno Ryan Nembhard, fratello minore di Andrew degli Indiana Pacers, non ha sfigurato con la maglia dei Dallas Mavericks, disputando 60 partite — di cui 27 da titolare — con 6.6 punti e 5.3 assist di media in meno di 20 minuti a partita. Nel corso dell’estate però ha già cambiato due volte squadra: a luglio è stato inserito nello scambio a tre tra Dallas, Atlanta e Oklahoma City che ha portato Zaccharie Risacher ai Mavs e Luguentz Dort agli Hawks, finendo anch’egli ad Atlanta. Pochi giorni fa, invece, è stato ceduto agli Charlotte Hornets insieme a Buddy Hield in cambio di Dorian Finney-Smith. Anche questa volta, però, gli Hornets hanno deciso di non puntare su di lui: il canadese infatti è stato tagliato per fare spazio a Rob Dillingham, arrivato da Chicago in cambio dello stesso Hield. Come da regolamento, il contratto di Nembhard verrà messo tra gli "waivers" e le squadre NBA interessate potranno reclamarlo e aggiungerlo alla propria squadra; se invece nessuno lo reclamerà (come appare probabile), i più interessati a metterlo sotto contratto con un two-way sono i Denver Nuggets, a cui farebbe comodo aggiungere un playmaker d’ordine come il prodotto di Gonzaga, al netto delle limitazioni dovute al fisico (180 centimetri d’altezza per 81 chili di peso).

Approfondimento

Rob Dillingham a Charlotte in cambio di Hield

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