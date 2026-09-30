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NBA, l'ex giocatore JR Smith arrestato per aggressione e violenza familiare

NBA

L'ex giocatore e due volte campione NBA JR Smith è stato arrestato con l’accusa di aggressione che ha causato lesioni in un caso di violenza familiare. Smith, 41 anni, è stato arrestato in Texas mentre guidava insieme al fratello nell’area di Dallas ed è stato detenuto in cella per una notte

L'ex campione NBA JR Smith è stato arrestato lunedì in Texas con l'accusa di aggressione che ha causato "lesioni personali" in un caso di violenza familiare. Smith, 41 anni, è stato trattenuto nel centro di detenzione della contea di Hunt lunedì dopo essere stato arrestato dal dipartimento di polizia di Royse City. Secondo i registri della prigione, Smith è rimasto in prigione per una notte e la cauzione è stata fissata a 5.000 dollari da un magistrato della contea di Hunt martedì pomeriggio. Il dipartimento di polizia di Royse City ha ricevuto un avviso quando il dipartimento di polizia di Southlake ha emesso un mandato per Smith, secondo quanto comunicato da Kirk Aldridge, il capo della polizia di Royse City. La targa di Smith è stata avvistata sull'Interstate 30, a nord-est di Dallas: gli agenti hanno identificato Smith e lo hanno arrestato mentre stava guidando con suo fratello, a cui è stata lasciata l’auto. In un comunicato stampa di martedì, la polizia di Southlake ha definito l'arresto di Smith parte di una "indagine in corso", senza fornire ulteriori informazioni. Secondo un portavoce della polizia di Southlake, Smith sarà citato in giudizio nella contea di Tarrant.

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