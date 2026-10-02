Per il secondo anno consecutivo le Las Vegas Aces hanno messo fine alla stagione delle Indiana Fever, vincendo gara-3 per 94-83 ed eliminando la squadra di Caitlin Clark. Decisiva A’ja Wilson con una prestazione da 36 punti e 10 rimbalzi. La sfida in replica su Sky Sport Basket e NOW alle 13 e alle 22.30 col commento di Davide Fumagalli e Laura Macchi

Quella tra Las Vegas Aces e Indiana Fever può essere considerata già una rivalità nella WNBA, e per la seconda volta consecutiva è la squadra del Nevada ad avere la meglio. Dopo il successo dello scorso anno in cinque partite, le Aces guidate da una strepitosa A’ja Wilson hanno avuto la meglio in gara-3 della serie di primo turno contro Caitlin Clark e compagne, vincendo per 94-83 e mettendo fine alla loro stagione. Wilson, dopo le polemiche per un acceso confronto con un tifoso di Indiana in gara-2, ha dominato la scena chiudendo con 36 punti e 10 rimbalzi in 37 minuti, seguita dai 23 di Chelsea Gray e i 18 con 8 rimbalzi e 7 assist di Jackie Young.