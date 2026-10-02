Playoff WNBA, A'ja Wilson ne fa 36 e Las Vegas elimina Indiana in gara-3PLAYOFF WNBA
Per il secondo anno consecutivo le Las Vegas Aces hanno messo fine alla stagione delle Indiana Fever, vincendo gara-3 per 94-83 ed eliminando la squadra di Caitlin Clark. Decisiva A’ja Wilson con una prestazione da 36 punti e 10 rimbalzi. La sfida in replica su Sky Sport Basket e NOW alle 13 e alle 22.30 col commento di Davide Fumagalli e Laura Macchi
Quella tra Las Vegas Aces e Indiana Fever può essere considerata già una rivalità nella WNBA, e per la seconda volta consecutiva è la squadra del Nevada ad avere la meglio. Dopo il successo dello scorso anno in cinque partite, le Aces guidate da una strepitosa A’ja Wilson hanno avuto la meglio in gara-3 della serie di primo turno contro Caitlin Clark e compagne, vincendo per 94-83 e mettendo fine alla loro stagione. Wilson, dopo le polemiche per un acceso confronto con un tifoso di Indiana in gara-2, ha dominato la scena chiudendo con 36 punti e 10 rimbalzi in 37 minuti, seguita dai 23 di Chelsea Gray e i 18 con 8 rimbalzi e 7 assist di Jackie Young.
Indiana invece è andata di pari passo a Clark, che ha cominciato forte realizzando 11 punti nel solo primo quarto ma è stata tenuta a 7 nel resto della partita, realizzando anche solo 4 assist e tirando 6/18 dal campo. Meglio di lei Kelsey Mitchell con 23 punti e Aliyah Boston con 19 e 10 rimbalzi, ma nel secondo tempo le Fever sono tornate al massimo a -2, senza riuscire a rimontare dopo essere state sotto anche in doppia cifra nel terzo quarto. Al secondo turno Las Vegas — che ha vinto tre degli ultimi quattro titoli — affronterà la vincente tra le Golden State Valkyries di Cecilia Zandalasini e le Dallas Wings, impegnate questa notte nella decisiva gara-3 alle 3 del mattino ora italiana.