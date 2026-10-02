Dopo oltre dieci anni dal suo debutto in NBA, Mario Hezonja si ripresenterà negli Stati Uniti come un giocatore completamente diverso, non solo per l’esperienza maturata in Europa ma anche per il fisico. "Avevo molto talento ma ero un bambino di neanche due metri e 86 chili, ora ho otto centimetri in più e ho preso più di 30 chili di peso. Fisicamente non era pronto, ora è tutto diverso"

Quando è apparso sulle scene europee all’inizio degli anni ’10, Mario Hezonja prometteva di diventare il prossimo grande europeo in grado di farsi un nome anche in NBA, convincendo gli Orlando Magic a scommettere su di lui con la quinta scelta assoluta del Draft 2015 . Un giocatore di sicuro talento, ma che non era ancora pronto mentalmente per la lega, né tantomeno fisicamente . Dopo cinque stagioni tra Orlando, New York e Portland in cui non ha mai toccato la doppia cifra di media, Hezonja è tornato in Europa dove negli ultimi anni si è affermato come uno dei migliori giocatori del Vecchio Continente , vincendo l’Eurolega nel 2023 e cinque titoli nazionali tra Real Madrid e Panathinaikos. Oggi, alla soglia del 32 anni, ha deciso di riprovarci con la NBA, firmando con i Cleveland Cavaliers con un fisico completamente diverso rispetto a quello con cui si era affacciato alla NBA.

"Ricordo che sembravo un bambino" ha detto Hezonja in un’intervista parlando del suo fisico. "Ero super talentuoso, ma non ero fisicamente pronto. Non arrivavo ai due metri di altezza e pesavo 86 chili; ora sono 2.06 e ne peso 118. Questo dà molta più versatilità alla squadra: è molto utile avere questo tipo di giocatori che possono aiutare in campo facendo più cose, portando blocchi e aprendo il campo. Sicuramente è un aspetto che può fare la differenza non solo in NBA, ma in qualsiasi tipo di pallacanestro". Il croato ha firmato un annuale da 2.5 milioni di dollari e uscirà dalla panchina dando il cambio a Peyton Watson e Evan Mobley nelle posizioni di 3 e 4 nel corso della prossima stagione.