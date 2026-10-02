Sono stati necessari quattro mesi di trattative, ma alla fine Jalen Duren ha rinnovato il suo contratto con i Detroit Pistons per un totale di 200 milioni di dollari in cinque anni. L'All-Star continuerà così a essere la spalla di Cade Cunningham per una squadra che lo scorso anno ha vinto 60 partite in regular season, prima di faticare nei playoff anche per il crollo del rendimento del suo giovane lungo

Sono stati necessari quattro mesi di trattative, voci, screzi, clausole, assenze e gelosie, ma alla fine Jalen Duren continuerà a essere un giocatore dei Detroit Pistons. Si è conclusa positivamente la saga che ha coinvolto il giovane lungo e la franchigia che lo ha scelto al Draft alla numero 13 del Draft del 2022, accettando un contratto da 200 milioni di dollari in cinque anni. Duren ha dato il suo assenso all’ultimo giorno possibile prima della deadline fissata per farlo, altrimenti avrebbe dovuto accettare un accordo di un anno a 9.6 milioni di dollari per poter diventare free agent senza restrizioni nell’estate del 2027. Un rischio che Duren alla fine non ha voluto correre: dopo aver atteso offere migliori rispetto a quelle messe sul tavolo in estate dai Pistons (quantificate in 170-190 milioni di dollari da ESPN), due settimane fa la franchigia è salita a 200 milioni ed è riuscita così a convincere il 22enne ad accettare. Approfondimento Duren accetta 200 milioni da Detroit: il mercato

Perché ci sono voluti quattro mesi per un accordo Lo stallo tra Pistons e Duren però non è stata solo una questione economica. Innanzitutto c’è un tema cestistico da affrontare: Duren è stato eccellente in regular season, viaggiando a 19.5 punti e 10.5 rimbalzi di media e venendo nominato sia per l’All-Star Game che per il terzo quintetto All-NBA, che gli ha sbloccato la possibilità di firmare fino a un massimo di 287 milioni in cinque anni; ma lo stesso non si può dire del suo rendimento ai playoff, dove è crollato a 10.2 punti e 8.5 rimbalzi in 14 partite e non è più riuscito a essere un fattore per la sua squadra. Duren però si aspettava di ricevere un’offerta al massimo possibile, cifra che però i Pistons sin da subito non sono stati disposti a mettere sul tavolo per via del suo rendimento ai playoff. Approfondimento Detroit arriva a 200 milioni ma Duren non firma