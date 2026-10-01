Con un post su X, Josh Hart ha chiarito la situazione del suo dito anulare della mano destra, che tiene fasciato ormai da più di un anno. "Non c'è altra opzione se non l’operazione sostituendo l’intera articolazione, ma se mi opero non potrò più giocare e la mia carriera sarà finita. Quindi il dito rimarrà protetto fino a quando non mi sarò ritirato"

All’apertura del training camp dei New York Knicks, Josh Hart si è ripresentato indossando ancora una protezione sul dito anulare della mano destra, come successo in tutta la passata stagione. A notarlo è stato il giornalista di Newsday Steve Popper, il quale ha riportato anche che il numero 3 dei campioni in carica non si è operato al dito in estate . A chiarire la situazione è stato lo stesso Hart con un post sul suo attivissimo account X: "Lo scrivo qui così non devo più rispondere a questa domanda. Non c’è altra opzione se non l’operazione sostituendo l’intera articolazione . Ma se faccio questa operazione, non potrò più giocare e la mia carriera sarà finita . Quindi il dito rimarrà avvolto fino a quando non mi sarò ritirato".

Hart si era infortunato al dito nei playoff del 2025 nella serie contro gli Indiana Pacers, operandosi in estate ma infortunandosi poi di nuovo una volta tornato in campo. Per questo motivo - e per quello che ha rivelato lui stesso - ha deciso di non operarsi più, giocando con una vistosa protezione sul dito. Come ha notato anche Popper rispondendo al post, Hart lo scorso anno ha tirato col 41.3% da tre in regular season, di gran lunga il suo massimo in carriera, anche se poi la percentuale è scesa al 32.6% ai playoff — pur con una memorabile prestazione da 26 punti e 5 triple in gara-2 contro Cleveland, punendo la scommessa dei Cavs di sfidarlo al tiro (fino a quella partita stava tirando col 26.7%). Come ben sanno i tifosi dei Knicks, Hart è un giocatore straordinariamente importante anche senza il perfetto utilizzo di un dito, rendendo la sua presenza cruciale per le sorti dei Knicks nella loro difesa del titolo. E considerando che compirà 32 anni solamente il prossimo 6 marzo, l’eventuale operazione di sostituzione dovrà attendere ancora a lungo.