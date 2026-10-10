Playoff WNBA, le Valkyries vincono gara-3: Zandalasini in finale contro AtlantaWNBA
Al loro secondo anno di vita, le Golden State Valkyries hanno raggiunto le finali WNBA grazie al successo in gara-3 sul campo delle campionesse in carica delle Las Vegas Aces dopo un tempo supplementare. Per Cecilia Zandalasini (7 punti, 3 rimbalzi e 3 recuperi) sarà la seconda finale WNBA in carriera dopo quella vinta nel 2017: le avversarie saranno le Atlanta Dream
Le Golden State Valkyries ce l’hanno fatta. Solamente al loro secondo anno di vita da franchigia di espansione della WNBA, la squadra di Cecilia Zandalasini ha raggiunto le finali della WNBA, un risultato storico per una squadra nata appena nel 2025. Le ragazze di coach Natalie Nakase ci sono riuscite al termine di una gara-3 vinta al supplementare per 87-77 sul campo delle campionesse in carica delle Las Vegas Aces, che abdicano con un netto 3-0 dopo aver vinto tre degli ultimi quattro titoli WNBA. Golden State ha rimontato nel terzo quarto (vinto 17-7) per rimettere in piedi una sfida in cui erano finite sotto anche di 11 punti, giocandosela punto a punto nel finale dove Chelsea Gray ha fallito il tiro della vittoria sulla sirena per le Aces. Nel supplementare poi non c’è stata storia, con Gabby Williams autrice di 8 dei suoi 16 punti per portare le Valkyries in finale.
7 punti per Zandalasini, di nuovo in finale 9 anni dopo
Per Cecilia Zandalasini una serata opaca al tiro (2/9 dal campo di cui 1/3 da tre) ma utile sotto altri aspetti del gioco, chiudendo con 7 punti, 3 rimbalzi e 3 assist in poco più di 25 minuti di utilizzo. Per lei si tratta della seconda finale WNBA in carriera: ci era già arrivata nel 2017 con le Minnesota Lynx, vincendo il titolo ma da giocatrice al primo anno sul fondo della panchina. Stavolta invece è una veterana con un posto in quintetto base, affrontando in campo una serie che vedrà le Valkyries affrontare le Atlanta Dream, anche loro vincitrici per 3-0 nella serie contro le New York Liberty. Il fattore campo sarà a favore di Golden State in una serie al meglio delle 7 partite che comincerà sabato 17 ottobre alle 21.30 in diretta sui canali di Sky Sport e in streaming su NOW.