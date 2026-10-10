Al loro secondo anno di vita, le Golden State Valkyries hanno raggiunto le finali WNBA grazie al successo in gara-3 sul campo delle campionesse in carica delle Las Vegas Aces dopo un tempo supplementare. Per Cecilia Zandalasini (7 punti, 3 rimbalzi e 3 recuperi) sarà la seconda finale WNBA in carriera dopo quella vinta nel 2017: le avversarie saranno le Atlanta Dream

Le Golden State Valkyries ce l’hanno fatta. Solamente al loro secondo anno di vita da franchigia di espansione della WNBA, la squadra di Cecilia Zandalasini ha raggiunto le finali della WNBA, un risultato storico per una squadra nata appena nel 2025. Le ragazze di coach Natalie Nakase ci sono riuscite al termine di una gara-3 vinta al supplementare per 87-77 sul campo delle campionesse in carica delle Las Vegas Aces, che abdicano con un netto 3-0 dopo aver vinto tre degli ultimi quattro titoli WNBA. Golden State ha rimontato nel terzo quarto (vinto 17-7) per rimettere in piedi una sfida in cui erano finite sotto anche di 11 punti, giocandosela punto a punto nel finale dove Chelsea Gray ha fallito il tiro della vittoria sulla sirena per le Aces. Nel supplementare poi non c’è stata storia, con Gabby Williams autrice di 8 dei suoi 16 punti per portare le Valkyries in finale.