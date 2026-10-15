La buona notizia per Bronny James è che nella preseason ha finalmente trovato quello spazio spesso rimasto del tutto teorico durante la stagione regolare, giocando 21.3 minuti di media, quella meno buona è che i suoi 6.8 punti, 3.3 rimbalzi e 2 assist a partita mandati a referto nelle quattro amichevoli disputate dai Lakers non hanno convinto JJ Redick. "Non ha giocato bene in queste amichevoli" ha ammesso il coach dei Lakers parlando del figlio di LeBron, rimasto a Los Angeles dopo la firma del padre con Philadelphia. Tuttavia, Redick ha poi specificato quanto invece Bronny abbia ben impressionato in allenamento e quindi ha trovato una giustificazione, almeno parziale, allo scarso rendimento di James Jr.: "Molti dei minuti giocati da Bronny sono arrivati nei secondi tempi delle partite, in cui ha condiviso il campo con molte seconde linee e con giocatori arrivati qui da poco e quindi in quintetti non proprio funzionali". Quella di Bronny, quindi, non sembra essere una bocciatura e il figlio di LeBron continuerà a lottare per guadagnarsi un posto nelle rotazioni dei Lakers.