Uno è un ragazzone georgiano cresciuto nelle giovanili di Biella che sta trovando la sua dimensione in NBA e che in estate ha firmato con i Lakers, l'altro è una leggenda dell'hip hop e ha scritto pagine di storia della musica tra gli anni Ottanta e Novanta con i Public Enemy. I due, tra cui ci sono quarant'anni di differenza in termini di età, come raccontato da The Athletic sono diventati amici per la pelle dopo una cena a Las Vegas

Nel corso degli anni la NBA ci ha abituati a coppie improbabili di amici, con da una parte un cestista e dall'altro una stella del mondo dello spettacolo o, ancora meglio, della musica . Gli esempi sono tanti, da Eddie Vedder dei Pearl Jam e Dennis Rodman negli anni Novanta fino a James Harden e Lil Baby e ai legami di Drake con i vari LeBron James e Kevin Durant . Nessuna di queste coppie di amici è però tanto inverosimile come quella raccontata recentemente da The Athletic e formata da Sandro Mamukelashvili , lungo georgiano cresciuto a Biella e approdato in estate ai Lakers , e William Drayton Jr. , assai più conosciuto come Flavor Flav, co-fondatore del leggendario gruppo hip hop dei Public Enemy negli anni Ottanta. E dove poteva nascere un legame così assurdo se non a Las Vegas ?

Mamu e Flavor Flav, Las Vegas e un legame profondo

Mamukelashvili e Falvor Flav, racconta The Athletic, si conoscono nell'estate del 2022 a Las Vegas, dove il primo è impegnato a sgomitare nella Summer League giocata con Milwaukee in cerca di un posto a roster per la regular season e il secondo viene invitato a una cena a cui partecipa anche il georgiano. Nonostante i quarant'anni d'età di differenza e gli universi assai lontani da cui provengono, scatta un'intesa immediata che trasforma Flavor Flav nel primo tifoso di Mamu, presente alle sue partite nelle tappe successive della sua carriera tra San Antonio, Toronto e ora Los Angeles. Uno, Mamukelashvili, dice di vedere nell'altro un mentore perché l'ha conosciuto quando ancora non era nemmeno un giocatore della NBA e ha sempre creduto in lui. L'altro, Flavor Flav, definisce l'amico come una persona genuina, dal buon cuore e in cui si riconosce perché come è capitato a lui nel mondo della musica ha dovuto guadagnarsi ogni successo sudando. E ora Sandro e William sono amici per la pelle, ultima incarnazione di quella che ormai è una tradizione che unisce la NBA alle stelle della musica.