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NBA, Kimi Antonelli fa visita agli Spurs, chiacchierata e foto con Wembanyama. VIDEO

NBA

Kimi Antonelli e Victor Wembanyama: due fenomeni a confronto. E anche se sull'altezza il pilota italiano concede oltre mezzo metro al fenomeno degli Spurs, quanto a statura sportiva la gara è tiratissima. E, a proposito di gare, in Texas per preparare il Gran Premio di Austin in programma domenica, Antonelli si è fermato a San Antonio e ha fatto visita a Wembanyama e compagni, impegnati a loro volta in un allenamento in vista del debutto stagionale di questa notte 

 

Incontro tra fenomeni al campo d'allenamento degli Spurs, dove i vicecampioni NBA in carica stavano preparando l'esordio stagionale contro Oklahoma City (diretta questa notte alle 3.30 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW). In Texas per il Gran Premio di Austin in programma domenica 25 ottobre (diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dalle 21), Kimi Antonelli, che proprio domenica potrebbe conquistare uno storico primo titolo mondiale, si è infatti fermato a San Antonio per conoscere Victor Wembanyama e compagni. E proprio con il francese Antonelli si è intrattenuto per una chiacchierata e per la immancabile foto ricordo, da cui si nota inevitabilmente la differenza tra i due in termini d'altezza. Il pilota italiano ha poi dialogato anche con il resto della squadra, rispondendo alle domande dei giocatori degli Spurs, curiosi soprattutto di sapere quale fosse la velocità massima raggiunta dai bolidi della Formula 1.

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