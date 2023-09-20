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F1, GP Usa: Mondiale ad Austin, come si affronta la pista. FOTO

DOMENICA ALLE 21 fotogallery
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Il Mondiale fa tappa in Texas dal 23 al 25 ottobre: scendiamo in pista per capire come si affrontano le curve del circuito dove si corre la 18^ prova del Mondiale. Tracciato lungo 5.513 m, 56 i giri da percorrere e le modifiche apportate. I punti critici, le velocità e le scelte che dovranno fare i piloti. Il GP sarà live domenica alle 21 su Sky Sport e in streaming su NOW

F1, AD AUSTIN PRIMO MATCH POINT MONDIALE DI KIMI

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