F1, GP Usa: Mondiale ad Austin, come si affronta la pista. FOTO
Il Mondiale fa tappa in Texas dal 23 al 25 ottobre: scendiamo in pista per capire come si affrontano le curve del circuito dove si corre la 18^ prova del Mondiale. Tracciato lungo 5.513 m, 56 i giri da percorrere e le modifiche apportate. I punti critici, le velocità e le scelte che dovranno fare i piloti. Il GP sarà live domenica alle 21 su Sky Sport e in streaming su NOW
- Il COTA, Circuito delle Americhe, oltre ad essere sede del GP di F1, dal 2013 ospita anche il Motomondiale. La gara si correrà domenica 25 ottobre alle 21 italiane. Tutto il weekend sarà live su Sky.
- lungo 5.513 metri
- 20 curve
- 41 m la differenza di altitudine totale
- 56 i giri da percorrere in gara
- Saltata quella del 2020 a causa della pandemia, la F1 correà ad Austin per la 14^ volta nella sua storia. Nel 2012, nel primo GP su questo tracciato, vinse Lewis Hamilton (McLaren). Nel 2025, ultima edizione, il vincitore è stato Max Verstappen con la Red Bull.
- Dopo le polemiche 2023 riguardanti i track limits, gli organizzatori di Austin hanno successivamente deciso di modificare il circuito per provare a ridurre questi problemi. Nei lavori di rifacimento dell'asfalto, i bordi sono stati ristretti di 1,5 metri e sostituiti con un manto erboso; sono state anche aggiunte telecamere in "punti strategici". All'uscita di curva 11 è stata aggiunta della finta ghiaia.
- Dal rettilineo di partenza si arriva subito a una salita che porta a curva 1, un tornantino con punto di corda in cima a una collina. Si passa da 313 km/h a 86km/h in 65 metri; in frenata si ottengono 4.6 G di decelerazione, si percorre in 3^ marcia.
- Serie di cambi direzione velocissimi, curve 3 e 4 si percorrono in 7^ marcia a circa 280 km/; curve 5 e 6 si percorrono in 6^ a una velocità di circa 230 km/h, con 3.5 G di accelerazione laterale.
- Si arriva a 295 km/h, si frena a 120 mt e si passa a 75 km/h, 4.5 G di decelerazione. Si affronta in 3^ marcia.
- Si arriva a 328 orari, si frena a circa 140 metri per passare a 87 km/h. Si ottengono 4.6 G di decelerazione.
- Da percorrere in pieno in accelerazione e in 7^ marcia, con una velocità di 260 km/h e 4.8 g laterali.
- Mirino sul cordolo interno, brake balance su asse posteriore. Si percorre in 3^ marcia, trazione in uscita.