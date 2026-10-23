I Minnesota Timberwolves hanno cominciato alla grande la loro stagione, andando a vincere con autorità sul campo dei Miami Heat guidati da uno strepitoso Anthony Edwards da 45 punti. Dopo la partita però si è parlato pochissimo della prestazione di Ant e compagni e moltissimo di una singola azione avvenuta all’inizio del secondo quarto. LaMelo Ball, in grande spolvero a inizio gara e autore di 21 punti alla fine, ha commesso una evidentissima violazione di passi prima di segnare una conclusione da tre punti, con una clip diventata virale sui social e commentata persino da Lonzo Ball, fratello di LaMelo, dicendo che erano passi. Gli arbitri della NBA si sono espressi ufficialmente per risolvere la questione una volta per tutti: "Per tutti quelli che si chiedono 'Come fanno a essere legale?': ovviamente non lo sono! Il regolamento permette due passi dopo la raccolta della palla, lui ne fa quattro. Quindi sono passi". Bisogna però sottolineare come l’errore degli arbitri, arrivato sul 39-39 a 8:20 dalla fine del secondo quarto, non abbia avuto alcun peso sulla larghissima vittoria per 131-106 dei T’Wolves sul campo degli Heat. E che si tratta di un errore, per di più ininfluente, alla quarta di 1.230 partite di regular season previste dal calendario NBA. Pensare che gli arbitri non sbaglino mai è irrealistico, e l’errore di tutti — giocatori, allenatori e anche arbitri — è da mettere in conto come parte stessa del gioco e non è indicativa dello stato generale di uno sport o di una lega, indipendentemente da quanto possa diventare virale una clip sui social.

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