Dopo la vittoria in gara-5 al Chase Center Cecilia Zandalasini e le Valkyries hanno la possibilità di chiudere i conti e vincere il primo titolo nella loro storia. Per farlo, però, dovranno andare a vincere ad Atlanta una sfida che si preannuncia combattutissima. Appuntamento per la diretta di gara-6 oggi alle 17.30 in diretta Sky Sport Basket e in streaming su NOW , con telecronaca a cura di Davide Fumagalli e Chicca Macchi

Golden State, è il momento del primo match point e il primo titolo nella giovanissima storia della franchigia non è mai stato così vicino. Atlanta, con le spalle al muro occorre difendere il parquet della State Farm Arena per tenere vive le speranze di vincere le WNBA Finals. La posta in palio in gara-6, quindi, è altissima e c’è da scommettere che Valkyries e Dream scenderanno in campo con tutta l’intenzione di raggiungere i loro rispettivi traguardi. Grande attesa anche per Cecilia Zandalasini, tra le migliori per Golden State in tutta la stagione e ancor di più in queste WNBA Finals. Appuntamento per una partita assolutamente da non perdere oggi alle 17.30 in diretta Sky Sport Basket e in streaming su NOW, con telecronaca a cura di Davide Fumagalli e Chicca Macchi.