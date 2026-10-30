Come anticipato Anthony Edwards si è sottoposto ieri ad un intervento chirurgico per risolvere un problema al ginocchio destro riemerso in questo inizio di stagione e che l'ha costretto a fermarsi. Secondo quanto comunicato dai Timberwolves l'operazione è perfettamente riuscita e, anche se Minnesota non si sbilancia sulle tempistiche di recupero, il giocatore dovrebbe poter tornare in campo tra la fine dell'anno e l'inizio del 2027

Buone notizie per Anthony Edwards, che ieri si è sottoposto con successo a un intervento al ginocchio destro presso la Mayo Clinici di Rochester in Minnesota. L'operazione, non invasiva e con cui si spera di ripulire il ginocchio dai resti di cartilagine danneggiata e altri frammenti, dovrebbe risolvere il problema relativo al dolore e alla mobilità che hanno costretto la stella dei Timberwolves a fermarsi già dopo sole quattro partite. E anche se a Minnesota nessuno si sbilancia circa le possibili tempistiche di rientro del giocatore, un ritorno in campo tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027 pare poter essere realistica, ovviamente salvo ulteriori problematiche che potrebbero materializzarsi durante il percorso di recupero. Per i Timberwolves, quindi, si prospetta un periodo di circa due mesi senza il loro miglior giocatore e il resto del roster a disposizione di coach Chris Finch, a cominciare dal colpo dell'estate LaMelo Ball, è perciò chiamato a colmare il vuoto temporaneamente lasciato da Edwards.