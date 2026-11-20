L’ultima volta che Damian Lillard ha giocato al Fiserv Forum lo ha lasciato accompagnato a braccia dai compagni, a seguito della rottura del tendine d’Achille subita nei playoff del 2025 quando giocava con i Milwaukee Bucks. Questa notte è tornato a giocarci come avversario, guidando i suoi Portland Trail Blazers alla vittoria per 124-114 e infliggendo contemporaneamente la 12^ sconfitta consecutiva a Milwaukee, che giusto la sera prima aveva perso anche contro Giannis Antetokounmpo a Miami. E Lillard è stato assolutamente cruciale per il successo dei Blazers, realizzando 33 punti (suo massimo stagionale) con 10/18 al tiro di cui 5/12 da tre e 8/9 ai liberi in una serata in cui mancavano sia Ja Morant che Deni Avdija per infortunio. "Non è stato niente di diverso dal solito, se non che giocavo per la prima volta qui dopo l’infortunio" ha detto Lillard, che era già tornato lo scorso anno ma solo come "accompagnatore" dei Blazers, ricevendo comunque un video-tributo dalla sua ex squadra al primo timeout.

"Il fatto di essere già tornato qui lo scorso anno ha tolto quella sensazione da 'primo ritorno da avversario'" ha spiegato Lillard, che comunque non ha portato rancore per la sua esperienza a Milwaukee. "È stato necessario per me. Ho creato belle amicizie e incrociato delle grandi persone, ne avevo bisogno. Abbiamo vinto tante partite, ma non siamo stati in salute ai playoff. Capisco anche la decisione della dirigenza: ero infortunato e non avrei giocato per tutta la stagione, e loro avevano bisogno di qualcuno che aiutasse Giannis per rimanere una squadra competitiva".