Nel finale della sfida vinta dagli Spurs sui Clippers, Victor Wembanyama ha mostrato una conclusione che non si era mai vista prima. Solo in contropiede a tu per tu con il canestro, invece di schiacciare ha effettuato una specie di tiro in sospensione al ferro, sfruttando tutti i suoi 225 centimetri per tirare da sopra il canestro. Un movimento definito scherzosamente come "shunk" (metà tiro, "shoot", e metà schiacciata, "dunk"), ma per il quale il francese ha dato una spiegazione semplice: "Ho una vescica al dito"
Quando si ha a che fare con un giocatore unico come Victor Wembanyama, davanti alle sue giocate mai viste prima tocca inventarsi qualche modo nuovo per descriverle. È quello che è successo questa notte nel finale della sfida vinta dai San Antonio Spurs con gli LA Clippers, quando il francese — autore di 32 punti, 11 rimbalzi e 3 assist — si è ritrovato tutto solo in contropiede per due punti facili. Invece di schiacciare come tutti si aspettavano, però, Wemby ha effettuato quello che a tutti gli effetti era un tiro in sospensione al ferro, spezzando il polso come se fosse un tiro libero ma ben sopra il livello del canestro. Sean Elliott, ex giocatore degli Spurs ora commentatore tv, lo ha definito scherzosamente come una "shunk", metà tiro ("shoot") e metà schiacciata ("dunk") — cioè lanciando il pallone nel canestro da un centimetro ma con il movimento di un tiro in sospensione. Una giocata che con ogni probabilità solo un giocatore di 225 centimetri come Wemby può permettersi, e che lui stesso ha definito come "il tiro in sospensione da più vicino che io abbia mai tentato".
Wemby spiega la decisione: "Ho una vescica al dito dovuta alle schiacciate"
Il referto ufficiale della NBA ha però conteggiato la giocata come una schiacciata, portando il suo totale a 72 in questa regular season — di gran lunga numero 1 in NBA, tanto da essere in ritmo per distruggere il record di Rudy Gobert (306 schiacciate nel 2018-19) con una proiezione di 369 a fine anno. E dire che evitare di schiacciare era esattamente il motivo per cui Wemby si è inventato la "shunk": "Non voglio mentirvi: ho questa vescica sul dito medio e mi sta uccidendo" ha spiegato il francese mostrando il dito fasciato. "Ce l’ho da sempre e mi fa malissimo, sicuramente mi è venuta per le troppe schiacciate. Perciò non smetterò di schiacciare, ma se posso evitare di farlo me lo risparmio volentieri”. Nel corso degli anni si è visto spesso un giocatore "appoggiare" dolcemente il pallone a canestro invece di schiacciare, ma mai si era visto uno tirare in sospensione da un centimetro e chiudere col pallone sopra il livello del ferro come fatto dal francese questa notte.