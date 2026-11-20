Nel finale della sfida vinta dagli Spurs sui Clippers, Victor Wembanyama ha mostrato una conclusione che non si era mai vista prima. Solo in contropiede a tu per tu con il canestro, invece di schiacciare ha effettuato una specie di tiro in sospensione al ferro, sfruttando tutti i suoi 225 centimetri per tirare da sopra il canestro. Un movimento definito scherzosamente come "shunk" (metà tiro, "shoot", e metà schiacciata, "dunk"), ma per il quale il francese ha dato una spiegazione semplice: "Ho una vescica al dito"

Quando si ha a che fare con un giocatore unico come Victor Wembanyama, davanti alle sue giocate mai viste prima tocca inventarsi qualche modo nuovo per descriverle. È quello che è successo questa notte nel finale della sfida vinta dai San Antonio Spurs con gli LA Clippers, quando il francese — autore di 32 punti, 11 rimbalzi e 3 assist — si è ritrovato tutto solo in contropiede per due punti facili. Invece di schiacciare come tutti si aspettavano, però, Wemby ha effettuato quello che a tutti gli effetti era un tiro in sospensione al ferro, spezzando il polso come se fosse un tiro libero ma ben sopra il livello del canestro. Sean Elliott, ex giocatore degli Spurs ora commentatore tv, lo ha definito scherzosamente come una "shunk", metà tiro ("shoot") e metà schiacciata ("dunk") — cioè lanciando il pallone nel canestro da un centimetro ma con il movimento di un tiro in sospensione. Una giocata che con ogni probabilità solo un giocatore di 225 centimetri come Wemby può permettersi, e che lui stesso ha definito come "il tiro in sospensione da più vicino che io abbia mai tentato".