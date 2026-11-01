WNBA Finals, il sogno di Golden State e Zandalasini è reale: il titolo è di Golden State

Al termine di una gara-7 combattutissima Golden State batte Atlanta 68-63 e vince il primo titolo della sua giovanissima storia. Gabby Williams trascina le Valkyries e viene eletta MVP della Finals, mentre Cecilia Zandalasini vince comunque il suo secondo titolo WNBA in carriera. Gara-7 sarà in replica oggi domenica 1 novembre su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento in diretta di Davide Fumagalli e Chicca Macchi

Sono bastate due stagioni a Golden State, franchigia nata nel 2025, per arrivare in cima alla WNBA. Il viaggio, per quanto breve, non è stato comunque facile. Il trionfo è infatti arrivato nella notte dopo una gara-7 combattutissima, giusto e logico epilogo delle Finals con Atlanta, caratterizzate da continui ribaltamenti e colpi di scena. A trascinare le Valkyries di fronte ad un Chase Center ancora una volta tutto esaurito ci ha pensato Gabby Williams, autrice di 30 punti di cui 13 nel solo, decisivo 4° quarto e quindi eletta MVP delle Finals. Solo 2 punti in poco più di 8 minuti in campo partendo dalla panchina per Cecilia Zandalasini, che può comunque festeggiare il suo secondo titolo WNBAdopo quello vinto con Minnesota nel 2017. E gara-7 andrà in replica oggi domenica 1 novembre su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento in diretta di Davide Fumagalli e Chicca Macchi.