Zandalasini è di nuovo in vetta alla WNBA: secondo titolo in carriera per l’azzurra

Con la vittoria del titolo WNBA con le Golden State Valkyries, Cecilia Zandalasini ha appena scritto una pagina di storia del basket, non solo di quello italiano. Per la guadia azzurra si tratta infatti del secondo titolo WNBA in carriera dopo quello vinto con le Minnesota Lynx nel 2017. E se allora Zandalasini, poco più che ventenne, era stata di fatto spettatrice del trionfo delle compagne, nella serie appena vinta contro Atlanta ha recitato un ruolo da protagonista

La lista contiene nomi di leggende assolute come Candace Parker, Breanna Stewart e Chelsea Gray e pochi altre, perché vincere due titoli WNBA con due squadre diverse è impresa per pochissime. Tra queste da oggi c’è anche Cecilia Zandalasini, che dopo quello vinto nel 2017 con le Minnesota Lynx ha appena fatto il bis con le Golden State Valkyries. E se nel 2017 Zandalasini, allora poco più che ventenne, aveva assistito al trionfo delle compagne dalla panchina giocando un totale di 11 minuti complessivi ai playoff, nella serie appena vinta contro Atlanta l’azzurra è stata protagonista eccome, giocando 19 minuti e segnando 8.5 punti di media a partita nelle 7 sfide giocate. L’apporto di Zandalasini, però, non è misurabile solo con i numeri perché la sua presenza è stata essenziale per gli equilibri tattici della squadra e la conquista del titolo con Golden State arriva a trent’anni compiuti come sigillo su una carriera straordinaria.