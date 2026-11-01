Zandalasini è di nuovo in vetta alla WNBA: secondo titolo in carriera per l’azzurra

Con la vittoria del titolo WNBA con le Golden State Valkyries, Cecilia Zandalasini ha appena scritto una pagina di storia del basket, non solo di quello italiano. Per la guadia azzurra si tratta infatti del secondo titolo WNBA in carriera dopo quello vinto con le Minnesota Lynx nel 2017. E se allora Zandalasini, poco più che ventenne, era stata di fatto spettatrice del trionfo delle compagne, nella serie appena vinta contro Atlanta ha recitato un ruolo da protagonista
La lista contiene nomi di leggende assolute come Candace Parker, Breanna Stewart e Chelsea Gray e pochi altre, perché vincere due titoli WNBA con due squadre diverse è impresa per pochissime. Tra queste da oggi c’è anche Cecilia Zandalasini, che dopo quello vinto nel 2017 con le Minnesota Lynx ha appena fatto il bis con le Golden State Valkyries. E se nel 2017 Zandalasini, allora poco più che ventenne, aveva assistito al trionfo delle compagne dalla panchina giocando un totale di 11 minuti complessivi ai playoff, nella serie appena vinta contro Atlanta l’azzurra è stata protagonista eccome, giocando 19 minuti e segnando 8.5 punti di media a partita nelle 7 sfide giocate. L’apporto di Zandalasini, però, non è misurabile solo con i numeri perché la sua presenza è stata essenziale per gli equilibri tattici della squadra e la conquista del titolo con Golden State arriva a trent’anni compiuti come sigillo su una carriera straordinaria.
La carriera di Zanda
In WNBA, tra le altre cose, Zandalasini ha vinto anche una Commissioner’s Cup, sempre a Minnesota nella sua seconda esperienza con le Lynx conclusasi nel 2024. E la bacheca personale della guardia da Broni, Pavia ci sono anche i due campionati e le tre coppe nazionali turche vinte con la maglia del Fenerbahce e la Supercoppa Italiana vinta indossando quella della Virtus Bologna nel 2023. E, ultimo ma non certo per importanza, c’è anche lo splendido bronzo vinto con l’Italia a Eurobasket 2025. Un palmares, quello di Zandalasini, che la consacra come il miglior talento del basket italiano di questi anni e che, con ancora buona parte di carriera da vivere, sembra poter promettere di crescere ulteriormente.
Gara-7 in replica oggi su Sky Sport Basket
E la decisiva gara-7 che ha assegnato il titolo a Golden State e Zandalasini andrà in replica oggi domenica 1 novembre su Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento in diretta di Davide Fumagalli e Chicca Macchi.