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NBA, inarrestabile Luka Doncic: 308 punti in 8 partite, superato Michael Jordan

NBA
©Getty

La 3^ partita consecutiva con almeno 40 punti di Luka Doncic basta e avanza ai Lakers per avere ragione dei Sacramento Kings e conquistare la settima vittoria su nove gare disputate in questo inizio di stagione. Con i suoi 308 punti in 8 partite, Doncic ha superato anche i 303 di Michael Jordan nel 1988-89, piazzandosi solo alle spalle degli irraggiungibili record di Wilt Chamberlain (che ha toccato il suo massimo con 418 nel 1962-63). Per lui un inizio di stagione da 38.5 punti di media, ampiamente numero 1 in NBA

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